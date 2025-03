Insidia Napoli, aumenta la preoccupazione in vista del Milan: accadrà al Maradona

Manca sempre meno alla super sfida tra Napoli e Milan. Gli azzurri saranno costretti a fare i conti con una situazione molto complessa.

La sfida tra Napoli e Milan potrebbe essere già decisiva ai fini dello Scudetto. Il club azzurro, dopo l’ultimo pareggio contro il Venezia, non può più sbagliare motivo per il quale la situazione sarebbe molto complessa. D’altra parte, però, il match in programma al Maradona sarà molto complesso, ovviamente a causa della forza degli avversari. Quest’ultimi, potranno contare su un calciatore che quando vede i colori del club partenopeo “aumenta” i giri del proprio motore.

Leao è una certezza contro il Napoli: cosa accadrà al Maradona

La partita tra Napoli e Milan sarà tutt’altro che scontata. La posta in palio è molto alta, con gli azzurri che continuano a contendere lo Scudetto all’Inter e i rossoneri che proseguono la “caccia” verso un posto nella prossima Champions League. A tal proposito, la posta in palio sarà molto alta, motivo per il quale la responsabilità passa ai calciatori con maggior talento.

I protagonisti sono già pronti, sia da una parte che dall’altra. Forse, però, qualcuno potrebbe rubare nuovamente la scena durante il match che andrà in scena al Maradona. Come riportato da “Calciomercato.com” Rafael Leao quando gioca a Napoli si infiamma e il passato è un’assoluta conferma.

Infatti, diversi ricordi positivi legano il portoghese allo stadio Diego Armando Maradona. Basti ripensare all‘assist nei quarti di finale di Champions League o alla doppietta che portò al clamoroso 0-4 a favore dei rossoneri nel 2023. Ovviamente, il calciatore spera di ripetersi anche domenica, ma questa volta dovrà fare i conti con un Napoli totalmente diverso e sicuramente più “cattivo”.