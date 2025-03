Colpo di scena, il Napoli ci prova: spunta (anche) una clausola nel contratto!

Il Napoli è attivissimo sul mercato in entrata. La società si starebbe già muovendo in vista del futuro.

In casa Napoli c’è tantissima voglia di tornare ad essere protagonisti. Dopo una stagione incredibile che non si è ancora conclusa vista la possibile vittoria dello Scudetto, la dirigenza azzurra lavora anche già al futuro. La decisione principale è quella di intervenire sul mercato, attraverso il quale sarà possibile formare una rosa all’altezza. A tal proposito, il DS Manna avrebbe già “segnalato” i profili più interessanti che potrebbe aiutare la causa partenopea.

Milinkovic-Napoli, l’affare è possibile? La verità sul contratto

Il Napoli è molto attento alla stagione in corso, ma con un occhio osserva anche le altre compagini. Nel corso del campionato, sono stati tanti i calciatori ad aver rubato l’attenzione. Tra questi, sono presenti alcuni profili che potrebbero interessare al club azzurro.

A tal proposito, da diversi giorni, il nome di Vanja Milinkovic-Savic continua ad essere accostato al Napoli. L’estremo difensore del Torino è l’assoluto protagonista in questa stagione, motivo per il quale sarebbe stato registrato l’interesse di alcuni club. A sganciare la “bomba” ci ha pensato Gianluca Di Marzio alcuni giorni fa, ma poi sono arrivate ulteriori conferme riguardanti la possibile trattativa.

Come riportato da “TuttoSport” la società granata starebbe cominciando a pensare al futuro del proprio portiere. Quest’ultimo, ha un contratto fino al 2026 ma con opzione a favore della dirigenza per prolungare fino al 2027. Al tempo stesso, però, all’interno del contratto del serbo sarebbe presente una clausola valida sia per l’Italia che per l’estero dal valore di 20 milioni di euro. Sarà possibile acquistare Milinkovic-Savic a queste cifre solo entro la fine di luglio.