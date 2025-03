Nuovo Centro Sportivo? Arriva la svolta per il Napoli: l’annuncio fa sognare i tifosi!

Proseguono i cambiamenti in casa Napoli. Il sogno del presidente Aurelio De Laurentiis riguarda ancora la costruzione del nuovo Centro Sportivo.

La stagione prosegue, ma intanto il Napoli e la sua dirigenza è focalizzato sul futuro. A Castel Volturno si respira aria di grandi cambiamenti, ma quest’ultimi non andranno ad intaccare solo il mercato. Infatti, il presidente Aurelio De Laurentiis, come ormai noto, sarebbe voglioso di costruire un nuovo Centro Sportivo da mettere a disposizione del club. A tal proposito, negli ultimi minuti, sono emersi segnali incoraggianti per i tifosi e non solo.

Pozzuoli, parla il Sindaco: “Ho visionato un’area con De Laurentiis”

In casa Napoli proseguono i numerosi cambiamenti. Quest’ultimi, non riguardano solo il campo ma anche l’aspetto legato alle infrastrutture. Ad oggi, la “base” del club azzurro è a Castel Volturno, ma nei prossimi anni potrebbero esserci cambiamenti importanti.

Ormai da tempo, il patron azzurro starebbe pensando di costruire un nuovissimo Centro Sportivo da mettere a disposizione del club. Si tratterebbe di una scelta molto innovativa, la quale permetterebbe alla società di “paragonarsi” ai top club europei. Intanto, sono emersi dettagli importanti che son stati citati dal Sindaco di Pozzuoli Luigi Manzoni. Quest’ultimo, è intervenuto a “Stile Tv” nel corso della trasmissione “Salite sulla giostra” di Raffaele Auriemma rilasciando dichiarazioni molto importanti. Di seguito le sue parole.