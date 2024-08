Dal Manchester United al Napoli, colpo di scena per Conte: spunta una data

Il Napoli di Aurelio De Laurentiis, dopo quello di David Neres, potrebbe chiudere a breve un nuovo colpo in sede di calciomercato.

Il Napoli di Antonio Conte, di fatto, è stata la vera delusione della prima giornata di campionato. Inter, Milan e Roma hanno sì pareggiato, ma di certo non sono letteralmente crollate su loro stesse. Al netto del ko, infatti, quello che ha fatto discutere è stato l’atteggiamento arrendevole dei calciatori partenopei.

Dopo un buon primo tempo, infatti, il team campano sono letteralmente scomparsi dal campo dello Stadio Bentegodi. Il Napoli è ora atteso dalla sfida dello Stadio Diego Armando Maradona di domenica sera contro il Bologna di Vincenzo Italiano. Ma in queste ore a tenere banco in casa è una notizia che riguarda un ex giocatore del Manchester United.

Calciomercato, Napoli su Amrabat: ecco le ultime

Come scritto sul proprio profilo ufficiale di X da Matteo Moretto, giornalista di ‘Relevo’ e tra i massimi esperti di calciomercato, infatti, il Napoli ha avviato i contatti per cercare di acquisire le prestazioni di Sofyan Amrabat. Quest’ultimo, dopo il prestito dell’anno scorso al Manchester United, è infatti in uscita dalla Fiorentina (anche se ha giocato nel primo turno di campionato contro il Parma).

Lo stesso Antonio Conte sarebbe molto felice se il Napoli riuscire a prendere Amrabat. Quest’ultimo, però, potrebbe arrivare solo negli ultimi giorni di mercato, visto che rappresenta la classica operazione ‘last minute’.