Poker di cessioni Napoli, Manna ha le idee chiare: l’indizio non lascia dubbi

I giocatori sono fuori dai piani della società e in generale dell’area tecnica. La società è al lavoro per chiudere definitivamente l’accordo.

Il Napoli lavora in vista dell’esordio stagionale, sfida che si disputerà tra poche ore al Bentegodi di Dimaro. La squadra ha lavorato duramente nei ritiri di Dimaro e Castel di Sangro e ora Conte vuole raccogliere i primi frutti in Serie A, in una trasferta tutt’altro che semplice visto che siamo solo alla prima giornata.

I pari di Inter e Milan di ieri dimostrano che i primi turni possono regalare grosse sorprese e Conte vuole assolutamente evitare passi falsi. Il Napoli è passato solo ai calci di rigore nella sfida preliminare di Coppa Italia contro il Modena, il tecnico vuole schierare la miglior formazione possibile anche se vivrà il dubbio Buongiorno fino all’ultimo minuto. Oltre a questo Conte, insieme alla società, è arrivato ad una decisione netta che chiarisce le esigenze di mercato.

Niente da fare per Osimhen e gli altri esuberi, la società ha deciso di non convocare il bomber nigeriano, ennesima scelta che evidenzia la volontà di cedere e questo vale per lui e per altri tre giocatori in uscita, ormai fuori dai piani del club e neanche convocati per la sfida di stasera.

Mercato Napoli, addio vicino

Mario Rui, Gaetano, Folorunsho e soprattutto Victor Osimhen non sono stati convocati per la sfida di questa sera e questa è l’ennesimo indizio che chiarisce che i giocatori non fanno parte del progetto Napoli. Il loro futuro è segnato e la società sta lavorando duramente per trovargli una sistemazione.

Su Gaetano c’è il forcing del Cagliari ma resta distanza tra le parti, Mario Rui ci sono stati timidi interessamenti, l’ultimo dei brasiliani del San Paolo ma pesa il pesante ingaggio che il giocatore firmò recentemente. Poi Folorunsho, anch’egli ha firmato solo due mesi fa e ora invece sembrerebbe in uscita: il centrocampista piace alla Lazio con l’ex tecnico Baroni che sarebbe pronto a riaccoglierlo. Anche qui divergenza tra le formule.

Poi il caso Osimhen, la telenovela di questa sessione e il Napoli spera di sistemare questi addii il prima possibile, la mancata convocazione testimonia che la cessione è la priorità del club e serve anche per monetizzare ed effettuare nuovi colpi in entrata. Neres è cosa fatta, ma servono altri rinforzi sia a centrocampo che in attacco.