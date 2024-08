Probabili Formazioni Verona-Napoli, possibile sorpresa Juan Jesus. Conte ha scelto l’attaccante

Il tecnico vuole cominciare la stagione con il piede giusto. Subito una sfida intrigante allo stadio Bentegodi di Verona.

Alle ore 18.30 comincerà ufficialmente il campionato del Napoli. La squadra è ripartita con un nuovo tecnico e un nuovo progetto, Antonio Conte non vede l’ora di cominciare e – nonostante un mercato che attende di essere sbloccato definitivamente – vuole cominciare con il piede giusto.

Il Napoli affronterà il nuovo Verona di Paolo Zanetti, anch’essa una squadra rivoluzionata con nuova guida tecnica e tanti neo acquisti, oltre a cessioni importanti (vedi Noslin). Il Napoli giocherà con l’oramai consueto 3-4-2-1 con Conte che sta provando tutti gli uomini ed ha solo un unico grande dubbio. Presenza in dubbio per Alessandro Buongiorno, che ha accusato una distorsione a Ferragosto e che Conte proverà fino all’ultimo ma intanto è già pronto il piano B.

Verona-Napoli, le ultime sulla formazione

La Gazzetta dello Sport conferma che secondo le loro indiscrezioni Conte dovrebbe affidarsi a tre giocatori già in campo la scorsa stagione, una difesa composta da Rrahmani al centro e Juan Jesus e Di Lorenzo ai lati con Mazzocchi sulla fascia al posto del capitano, spostato in difesa. Formazione tipo poi per il tecnico che ha sciolto gli ultimi dubbi anche in attacco con Raspadori preferito a Simeone.

Ecco la probabile formazione del Napoli:

NAPOLI ((3-4-2-1): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus; Mazzocchi, Lobotka, Anguissa, Spinazzola, Kvaratskhelia, Politano, Raspadori. All. Conte