Disastro Napoli, Conte furioso: il suo avviso ha spiazzato tutti

Dopo la gara disastrosa del suo Napoli contro il Verona, Antonio Conte ha mandato un avviso che ha spiazzato tutti.

Dopo la vittoria in Coppa Italia contro il Modena di Bisoli, il Napoli di Antonio Conte è crollato nel primo turno di campionato. Quest’oggi, infatti, gli azzurri sono stati travolti per 3-0 dal nuovo Verona di Paolo Zanetti. I partenopei hanno giocato un buon primo tempo, ma sono letteralmente crollati nella seconda frazione di gara.

Il Verona, di fatto, ha dominato per tutto il secondo tempo. I veneti, infatti, sono passati in vantaggio al 50’ con Livramento e poi hanno chiuso ogni discorso con la doppietta di Daniel Mosquera. Tutti sapevano che il Napoli fosse in difficoltà, ma nessuno si aspettava una prestazione così deludente. Lo stesso Antonio Conte, esattamente nella classica conferenza stampa, ha fatto un avviso che ha davvero spiazzato tutti.

Napolo, Conte: “Il mio cuore sta sanguidando, vedremo se nei prossimi giorni sanguinerà anche a qualche altra persona”

Il tecnico pugliese, infatti, si è soffermato sul suo stato d’animo, lanciando anche un segnale: “C’è solo da vergognarsi, mi vergogno io come allenatore. Il mio cuore sta sanguinando. Vediamo se nei prossimi giorni sanguinerà anche a qualche altra persona. Pochissime volte nella mia carriera mi è capitata una cosa del genere. Se domani si ride o si scherza e tutto passa, o non sto trasferendo i concetti giusti o c’è un malato così grave”.

Antonio Conte ha poi continuato il suo intervento: “Mi rende triste questo tipo di prestazione. Dobbiamo chiedere scusa, c’è solo da vergognarsi. Dobbiamo assolutamente riflettere sull’arrendevolezza che abbiamo dimostrato alle prime difficoltà: ci siamo squagliati come neve al sole e questo è davvero grave. E’ un processo mentale che richiede di tempo. Ero abbastanza soddisfatto all’intervallo, non avevamo concesso nulla al Verona. Poi c’è stata confusione ed abbiamo reagito in maniera arruffona”.

Queste parole dell’ex ct della Nazionale italiana, di fatto, hanno sancito le grosse difficoltà che sta vivendo il Napoli in questo momento. I tifosi azzurri, nel frattempo, sperano di avere delle ottime notizie dal calciomercato. Prima del match di domenica prossima contro il Bologna di Vincenzo Italiano, infatti, in casa azzurra ci saranno sicuramente qualche novità.

La prima riguarda sicuramente David Neres. Quest’ultimo, infatti, è atterrato in giornata in Italia e domani sosterrà le visite mediche di rito per il nuovo club. Oltre al brasiliano, però, il Napoli sicuramente tenterà di accelerare sia per Gilmour che per Lukaku. Anche se quest’ultimo deve sempre aspettare la cessione di Osimhen.