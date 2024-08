Calciomercato Napoli, arriva l’annuncio ufficiale: la decisione del club

Il Napoli continua a lavorare sul mercato per rinforzare la rosa a disposizione di Conte, con l’annuncio ufficiale che non lascia dubbi.

La pesantissima sconfitta nella gara d’esordio contro il Verona evidenzia le grandi lacune del Napoli, lacune che anche il mercato dovrà colmare. Il caso legato al futuro di Victor Osimhen continua a tenere banco: in casa azzurra non si sarebbe mai pensato di arrivare a metà agosto con il nigeriano ancora in rosa, con la mancanza di offerte convincenti che hanno sorpreso Aurelio De Laurentiis e la dirigenza azzurra. La mancata cessione di Osimhen continua a bloccare il mercato, con Antonio Conte che continua ad aspettare l’arrivo di Romelu Lukaku.

L’attaccante belga rappresenta una priorità assoluta per l’idea tattica del tecnico leccese, costretto in queste prime uscite ad affidarsi a Raspadori e Simeone. In queste ore è sbarcato in Italia David Neres, pronto a rinforzare il reparto offensivo a disposizione dell’allenatore ex Juventus ed Inter. Le prossime settimane saranno cruciali per capire che ruolo avrà il Napoli in questa stagione, con Conte che giustamente inizia a spazientirsi. Arriva intanto l’annuncio ufficiale da parte di Nereo Bonato, direttore sportivo del Cagliari, riguardo al futuro di Gianluca Gaetano.

Napoli, Bonato sull’interesse del Cagliari per Gaetano: ” Vedremo le dinamiche di mercato”

Nereo Bonato, direttore sportivo del Cagliari, ha parlato del futuro di Gianluca Gaetano ai microfoni di Dazn nel pre-partita della gara contro la Roma. Il centrocampista italiano non è stato convocato per la prima gara di campionato del Napoli e potrebbe presto salutare. Su di lui si è espresso così il direttore rossoblù: “Lavoriamo su alcuni profili, Gianluca lo conosciamo bene avendo giocato qua nella passata stagione, ma vedremo le dinamiche di mercato. Entro fine mese speriamo di completare l’opera“.

Per lui, il Cagliari sarebbe ancora alla ricerca dell’intesa definitiva con il Napoli. L’offerta dei rossoblù attualmente è di un prestito con obbligo di riscatto fissato a 8 milioni di euro mentre il presidente partenopeo non intende scendere sotto i 10 milioni di euro. D’altra parte però nelle ultime ore lo stesso Antonio Conte ha spiegato come ad oggi il mercato risulti bloccato e molto probabilmente per vedere qualche uscita bisognerà aspettare l’arrivo dei rinforzi.

Già la prossima settimana potrebbe essere decisiva per la chiusura di alcune operazioni sia in entrata sia in uscita, tra cui proprio quella del classe 2000.