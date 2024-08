Mercato Napoli, doppia cessione: Cheddira e Ngonge in partenza, spuntano due club

Il Napoli è pronto a mettere in atto una doppia cessione: addio a Cheddira e Ngonge, spuntano i nomi di due club interessati.

Anche il mercato in uscita sembra aver subìto una brusca frenata in casa Napoli: la rosa azzurra non è ancora al completo anche perchè al suo interno ci sono diversi giocatori che non rientrano nei piani di Antonio Conte. Compito di Giovanni Manna da qui alla fine del mercato quello di trovare le migliori soluzioni possibili per tutti gli elementi della rosa che non rientrano all’interno del progetto tecnico.

Primo fra tutti Victor Osimhen per il quale il Chelsea proprio in queste ore starebbe spingendo in maniera importante, al punto da riuscire a trovare la quadra anche con lo stesso Napoli: da capire, adesso, se il club londinese metterà sul piatto le giuste prerogative per convincere anche il nigeriano ad accettare la soluzione blues, considerando la costante presenza sullo sfondo del Paris Saint Germain.

Detto di Osimhen, ci sono anche altri giocatori che lasceranno Napoli da qui alla fine di questa sessione estiva di calciomercato: Gaetano e Folorunsho sono in partenza, con primo diretto verso Cagliari ed il secondo che piace ad Atalanta e Lazio; Mario Rui cerca sistemazione, secondo alcuni rischia addirittura di restare fuori rosa nel caso in cui non si riuscisse a trovare una soluzione definitiva.

Mercato Napoli, doppio addio: le situazione di Cheddira e Ngonge

Già hanno salutato Jesper Lindstorm e Leo Ostigard, finiti rispettivamente all’Everton ed al Rennes. E’ chiaro, però, che il mercato in uscita sia tutt’altro che terminato. In queste ore si parla anche di altre due figure finite sul mercato e pronte a lasciare Napoli. Secondo quanto riportato dal ‘Corriere del Mezzogiorno’, anche Cheddira e Ngogne sarebbero ormai finiti sul mercato.

L’attaccante marocchino l’anno scorso è stato protagonista con la maglia del Frosinone: dall’inizio dell’estate si è parlato addirittura di una sua possibile permanenza come possibile vice Lukaku, salvo poi vedere il Napoli propendere per la soluzione Simeone che, allo stato attuale delle cose, dovrebbe restare in rosa insieme a Raspadori.

Per quanto riguarda Cheddira, invece, ci sarebbe un’interesse importante dell’Espanyol. Come detto, anche Ngogne non rientrerebbe nei piani di Conte: su di lui, invece, il forte interesse del Bologna che vorrebbe mettere le mani sull’ex attaccante del Verona. C’è ancora tanto da fare per il direttore sportivo del Napoli, il tempo strige ed ormai il campionato è alle porte.