Calciomercato Napoli, ora è ufficiale: lascia gli azzurri, ecco il comunicato

In questo giorno di Ferragosto bisogna registrare un annuncio ufficiale del Napo su un addio di un calciatore.

Il Napoli di Antonio Conte, dopo aver superato ai calci di rigore il Modena di Pierpaolo Bisoli nel primo turno di Coppa Italia, è ormai pronto per il suo esordio stagionale nel campionato di Serie A. Domenica prossima, infatti, i partenopei scenderanno sul campo dello Stadio Bentegodi per giocare contro il nuovo di Verona Paolo Zanetti.

Per il gruppo partenopeo, di fatto, non sarà un match facile, visto che il primo turno di campionato porta con sé sempre tante insidie per le big del nostro campionato. Tuttavia, in attesa del match contro il Verona, a tenere banco in casa azzurra sono soprattutto le varie trattative di calciomercato. Proprio su quest’ultimo fronte bisogna registrare un annuncio ufficiale atteso ormai da giorni.

Calciomercato Napoli, Natan è stato ufficialmente ceduto in prestito al Betis Siviglia

Il Napoli, proprio in questi minuti, ha infatti comunicato la cessione in prestito di Natan al Betis Siviglia. Il difensore centrale brasiliano, quindi, lascia la maglia azzurra dopo appena un anno dal suo arrivo per 10 milioni di euro più bonus dal RB Brigantino. Su di lui c’erano tantissime aspettative, visto che era stato acquistato per sostituire Kim Min-Jae, ma è stato anch’egli vittima dei disastri dell’anno scorso del club partenopeo.

Natan, almeno inizialmente, non era schierato in campo da Rudi Garcia, poi si è infortunato quando era diventato titolare. Il centrale brasiliano è poi letteralmente scomparso dai radar dell’undici titolare sia con Walter Mazzarri che con Francesco Calzone. Anche il giocatore, ovviamente, ha delle colpe per non essersi riuscito ad imporre con la maglia azzurra, ma l’anno scorso sarebbe stato difficile per chiuse (forse anche per lo stesso Kim Min-Jae).

Quella del Betis Siviglia, di fatto, per Natan potrebbe essere una grande occasione sia per diventare il titolare di una delle squadre più importanti della Liga che prendersi il posto nel Napoli. Il club spagnolo, infatti, ha preso il giocatore con la formula del prestito con diritto di riscatto, il quale scatterebbe solo a determinate condizioni.

Con la cessione di Natan, dunque, si libera uno slot nella lista del Napoli. Quest’ultimo, infatti, è molto attivo anche sul fronte del calciomercato in entrata. Basti pensare che il direttore sportivo partenopeo Giovanni Manna sta cercando di chiudere ben tre colpi: da Billy Gilmour, passando per David Neres, a Romelu Lukaku.