Colpo di scena Napoli, addio improvviso e svolta in attacco: “Può lasciare nei prossimi giorni”

Il reparto offensivo azzurro potrebbe perdere il proprio gioiello abbastanza a sorpresa. Ecco le ultime di mercato.

Tra pochi giorni comincerà ufficialmente il campionato, il Napoli di Antonio Conte dopo una buona preparazione debutterà finalmente anche in serie A e il primo impegno sarà al Bentegodi contro l’Hellas. La squadra non è ancora completa, Manna sta lavorando senza sosta e potrebbero arrivare nuove clamorose novità.

Ovviamente il reparto più osservato è l’attacco con la società azzurra ancora a caccia del nuovo bomber. Victor Osimhen è ormai chiaramente in vendita, ma non è il solo: la priorità del club azzurro resta però sostituire il nigeriano e Conte vuole il suo ex pupillo Romelu Lukaku, giocatore con il quale ha vinto l’ultimo campionato italiano con l’Inter. Il club azzurro non disputerà le coppe e quindi non può permettersi un reparto troppo affollato, da qui non si escludono colpi di scena.

Oltre Osimhen c’è un altro giocatore che potrebbe partire e nessuno se lo sarebbe mai aspettato. Stiamo parlando del giocatore – arrivato proprio dal Verona a gennaio – Cyril Ngonge, belga che ha avuto alti e bassi durante i suoi 6 mesi in azzurro, ma tra i migliori nell’annata degli ormai ex campioni d’Italia. Arrivano importanti aggiornamenti sul suo futuro.

Mercato Napoli, possibile addio a sorpresa

Attraverso i propri account social il giornalista Nicolò Schira ha riferito che Ngonge è cedibile e potrebbe partire in caso di una buona offerta nei prossimi giorni di mercato. Il Napoli ha acquistato Ngonge per 22 milioni di euro a gennaio, il giocatore non è un titolare e le voci su David Neres potrebbero aprire anche ad una sua cessione.

Nelle ultime settimane si era parlato dell’interesse di Fiorentina e Lazio, ma al momento non c’è nulla davvero di concreto. Quello che è certo è che per il Napoli il giocatore non è incedibile e in caso di buone offerte potrebbe partire, occhio quindi alle sorprese con il reparto offensivo azzurro che potrebbe cambiare totalmente.

Osimhen e Ngonge via, dentro Lukaku e Neres: per il primo l’idea è certa mentre sugli altri è solo un’opportunità e il Napoli valuta la soluzione migliore per la formazione. Conte intanto attende ulteriori rinforzi e spera di avere la squadra al completo il prima possibile, Ngonge ha preso parte alle amichevoli ed è subentrato nel debutto di Coppa contro il Modena, andando a segno in uno dei cinque calci di rigore tirati dalla società partenopea.