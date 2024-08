LIVE – Napoli-Modena, il pre partita: formazioni ufficiali, le scelte di Conte

20.50 – A poco meno di mezz’ora dall’inizio della partita, l’afflusso in quel di Fuorigrotta non è stato abbondante come ci si aspettava alla vigilia: all’interno dell’impianto non c’è ancora il sold out previsto anche se, va detto, manca ancora un po’ di tempo prima del fischio d’inizio.

20.29 – Sono state diramate le formazioni ufficiali:

NAPOLI (3-4-2-1): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Buongiorno; Mazzocchi, Anguissa, Lobotka,

Spinazzola; Politano, Kvaratskhelia; Raspadori.

MODENA (3-5-1-1): Gagno, Caldara, Zaro, Pergrefti, Cotali, Magnino, Battistella, Santoro, Idrissi, Palumbo, Gliozzi. A disp.: Bargheria, Sassi, Beyuku, Cauz, Bozhanaj, Duca, Mondele,

Niang, Oliva, Abiuso. All.: Bisoli

20.22 – Previsto un vero e proprio sold out al Maradona per la prima uscita stagionale degli azzurri sotto la guida di Antonio Conte: una fantastica cornice di pubblico in quel di Fuorigrotta.-

20.20 – Amici di SpazioNapoli, benvenuti alla diretta testuale del match che il Napoli giocherà stasera contro il Modena, valido per la Coppa Italia e debutto ufficiale per la squadra azzurra!