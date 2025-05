Lecce-Napoli, ecco perché Conte ha scelto Olivera e non Rafa Marin: il motivo

In casa Napoli è stato svelato perché Conte schiererà Olivera e non Rafa Marin contro il Lecce.

Il Napoli è pronto ad affrontare il Lecce in trasferta, al Via del Mare, nel match valido per la 35esima giornata di Serie A. Dopo il sorpasso all’Inter capolista, grazie al successo per 2-0 tra le mura amiche del Maradona contro il Torino, gli uomini di Antonio Conte scenderanno in campo con un unico obiettivo: vincere per continuare a credere nel sogno scudetto.

Di fronte ci saranno i giallorossi allenati da mister Marco Giampaolo, che sono invischiati nella lotta salvezza e hanno bisogno di punti per ampliare il distacco di soli due punti dalla zona retrocessione. I pugliesi si affideranno ancora una volta al bomber Krstović, che ha già raggiunto la doppia cifra e sta letteralmente trascinando i suoi alla permanenza in A. Per contenere l’attaccante montenegrino, mister Conte non schiererà Rafa Marin, bensì l’uruguaiano Olivera, nel ruolo di difensore centrale: ecco svelato il motivo.

Verso Lecce-Napoli, Olivera centrale al posto di Marin per contenere la rapidità di Krstović

L’uomo più pericoloso del Lecce è sicuramente Nikola Krstović, un attaccante rapido e spietato in zona gol che piace a tante squadre italiane, tra cui il Napoli.

Per contenere il montenegrino, mister Conte alla fine opterà per Olivera piuttosto che il difensore spagnolo Rafa Marin, come tutti si aspettavano alla vigilia del match. Francesco Modugno, giornalista di ‘Sky Sport’, è intervenuto a Radio Marte nel corso della giornata odierna, e ha voluto svelare i motivi di questa scelta singolare: