È fatta per la cessione, il Napoli incassa: cifre e dettagli

Spazzati via tutti i dubbi: è fatta per l’addio al Napoli, manca solo l’annuncio ufficiale. Le cifre e i dettagli di questa operazione

Per il Napoli può essere finalmente un momento di svolta per questo calciomercato. Qualcosa infatti si sta sbloccando, in attesa sempre di sviluppi in merito alla questione Osimhen.

Dopo l’investimento per Buongiorno, l’acquisto di Rafa Marin e l’arrivo a zero di Spinazzola, la società si è presa del tempo anche per favorire l’uscita degli esuberi.

Ed è questa la chiave per permettere a Giovanni Manna di chiudere le operazioni in entrata.

Nelle ultime ore è stata definita una importante cessione che permetterà al Napoli di: liberare uno slot in rosa (sia numerico che salariale) e fare un po’ di cassa.

L’operazione in questione è quella di Jens Cajuste, arrivato al Napoli solo un anno fa ma che adesso, dopo una stagione molto complicata (e non solo per colpe sue), è già pronto per fare le valigie.

Futuro in Premier League per lo svedese; di seguito tutti i dettagli di questo affare.

Cajuste in Premier League, quanto incassa il Napoli: tutti i dettagli

La squadra che ha deciso di acquistare Cajuste è il Brentford, club di Premier League che conferma anche per questo mercato la sua politica di acquisti.

Una sorta di Moneyball, per intenderci.

Gli inglesi infatti sono sempre alla ricerca di opportunità di mercato per poi valorizzarli e far fruttare l’investimento. Evidentemente, hanno visto in Cajuste un potenziale molto importante e per questo hanno deciso di prenderlo.

Come confermato da Fabrizio Romano, lo svedese si trasferisce in Premier League con la formula del prestito oneroso (1,5 milioni) più diritto di riscatto a 11 milioni.

Nell’accordo però sono state inserite alcune clausole che potrebbero trasformare l’opzione in obbligo già nel corso del campionato.

Secondo l’esperto di mercato, entro la prossima settimana arriverà l’annuncio, che seguirà ovviamente il solito iter burocratico con le visite mediche.

Il Napoli si libera così di un giocatore che non rientrava nei piani di Antonio Conte e può così chiudere un colpo in entrata.

Se Brescianini sarà il sostituto di Gaetano, sempre più vicino all’addio (Cagliari o Parma), al posto dello svedese, molto probabilmente, arriverà Billy Gilmour.

Il centrocampista del Brighton è il primo indiziato per prenderne il posto e diventare così il vice Lobotka.

Nelle prossime ore è previsto un rilancio di Manna, che adesso ha modo di avanzare: si chiude a 13 milioni.