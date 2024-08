Non solo Osimhen, un altro bomber verso l’addio: due club di Serie A sulle sue tracce

In casa Napoli potrebbero cambiare presto tante cose. In particolare il reparto offensivo dove sono previsti alcuni colpi di scena.

I prossimi giorni saranno molto importanti in casa Napoli per quel che riguarda il calciomercato. Il club azzurro ha diversi giocatori in uscita e prima di comprare dovranno partire diversi giocatori, specialmente nel reparto offensivo. Il caso Osimhen tiene ancora banco e preoccupa De Laurentiis e Manna, ma non è l’unica questione irrisolta per il club partenopeo.

Victor è al momento in uscita, il giocatore – come riporta il Corriere dello Sport – non verrà convocato per il debutto stagionale con il Modena e il Napoli attende offerte dignitose; la società non intende cedere il giocatore per meno di 100 milioni di euro e anche per questo motivo finora fatica a sbloccarsi l’affare Lukaku.

Intanto contro il Modena giocherà Raspadori prima punta e questo fa intuire che uno dei rincalzi potrebbe partire. Walid Cheddira e Giovanni Simeone, due giocatori piuttosto richiesti sul mercato e almeno uno dei due potrebbe salutare prima della fine del calciomercato. D’altronde il Napoli non disputerà le competizioni europee e quindi la società potrebbe decidere di ridurre il reparto offensivo. Simeone è molto legato a Napoli, sia alla società che alla città, ma – già dopo l’ultima stagione – avrebbe espresso la volontà di giocare con maggiore minutaggio.

Calciomercato Napoli, occhio alla cessione in casa azzurra

Se Cheddira piace a diversi club italiani e stranieri possiamo dire la stessa cosa anche per Simeone, molto richiesto in particolare da Genoa e Torino. Entrambi i club sono a caccia di una prima punta, in particolare i liguri che hanno ceduto Retegui e rischiano di perdere anche Gudmundsson nel corso delle prossime ore. Allo stesso tempo va detto che il Napoli cede Cholito solo alle sue condizioni ed è pronto a sacrificare il proprio attaccante, solo per una cessione a titolo definitivo e a cifre di poco superiori ai 10 milioni di euro.

Il Genoa ha chiesto il giocatore solo in prestito e al momento sarebbe fermo a questa richiesta mentre Urbano Cairo sarebbe propenso ad offrire uno scambio, quasi alla pari, tra Simeone e Tony Sanabria, attaccante gradito ad Antonio Conte. Al momento gli azzurri non ci sentono e spingono per una cessione a titolo definitivo, solo in questo modo aprirebbero a salutare il proprio attaccante. Anche De Laurentiis è molto legato umanamente a Simeone e non vorrebbe liberarsene a cuor leggero.