Meret lascia il Napoli? Svelato il piano del club: coinvolto Caprile

Svelato il piano del Napoli riguardo Meret: c’entra anche il futuro di Elia Caprile, tutti i dettagli sulla porta della prossima stagione.

Il Napoli ha ancora dei grossi dubbi da risolvere da qui alla fine del calciomercato. Uno di questi, sembra improvvisamente essere diventato Alex Meret, il quale sembrava invece poter essere uno dei punti fermi di Conte. L’errore nella costruzione dal basso nel corso dell’amichevole contro il Girona, invece, ha aperto nuove riflessioni sulla porta azzurra e si sono susseguiti tanti nomi in grado di rilevarlo.

Per dissipare tutte queste incertezze, ha spiegato la situazione Umberto Chiariello nel corso della trasmissione In ritiro con me in onda su Radio CRC, che vede protagonisti lui insieme a Marco Giordano.

Meret, Napoli o addio? L’annuncio

Il giornalista ha spiegato come la scelta del Napoli sia già netta e precisa al riguardo: “Le voci su Musso, Kepa, Szczęsny sono assolutamente infondate. Il portiere del Napoli è Alex Meret e con lui Elia Caprile e Nikita Contini: questi sono i tre portieri per la stagione 2024/25, a meno che Contini non trovi una collocazione per andare a giocare in Serie B“.

Sarà da chiarire solo la situazione sul rinnovo del contratto del portiere friulano: “Meret ha un contratto in scadenza, si lavorerà per rinnovarlo, ma non c’è nessuna intenzione di cambiare portiere, anche con il contratto attuale. Lo posso dire con serenità assoluta, perché ho fatto verifiche dirette“.

Alcuni chiarimenti anche su come sarà composta la rosa: “Tre ragazzi del vivaio, che sono Contini, Iaccarino e Gaetano, che se vanno in prestito o meno, non cambiano la struttura della rosa. Quattro giocatori di formazione italiana: Meret, Caprile, Mazzocchi e Di Lorenzo, che sono certi di restare. Un solo Under, classe 2002, che è Rafa Marin, che quindi non entra nel listone dei 17. Il resto sono nella lista dei 17 over“.

La porta del Napoli sarà quindi composta da Meret, Caprile e Contini. Confermato quindi il tandem della porta azzurra visto sin dall’inizio del ritiro, che vede comunque alle spalle del portiere friulano un altro estremo difensore di sicura affidabilità come Elia Caprile. Meret dovrà sicuramente stare attento a non far vedere ancora errori come quelli visti in questo pre-campionato perchè adesso potrebbe poi davvero rischiare di perdere il posto. Una scelta che conferma quindi un assetto comunque in parte diverso da quello della scorsa stagione, dove Gollini non fu invece mai capace di mettere in dubbio la titolarità fra i pali.