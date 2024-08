Nikita Contini, tutto ciò che non sai del portiere del Napoli

Nikita Contini è un portiere italiano nato nel ’96. È cresciuto a Giugliano, dopo essere arrivato dall’Ucraina all’età di 3 anni.

Ha un fisico imponente, 190 cm e 82 kg. È visto come una grande promessa nel calcio italiano. Le sue qualità tecniche e fisiche lo rendono un giocatore di talento.

La Carriera di Nikita Contini

Nikita Contini, il portiere del Napoli, ha fatto un percorso unico per arrivare in Serie A. È nato a Cherkasy nel 1996 e si è trasferito in Italia all’età di 3 anni. Da subito ha mostrato talento e passione per il calcio.

Il Giovane Talento

Contini ha iniziato come attaccante, ma a 12 anni è diventato portiere. Questa scelta ha cambiato la sua carriera. Ha brillato nel torneo “Beppe Viola-Arco di Trento”, portando il Napoli in finale.

Ha poi giocato con la Primavera del Napoli. L’ultima stagione è stato in prestito alla Spal, in Lega Pro. Questa esperienza gli ha dato esperienza e valore sul campo.

“Nikita Contini è un portiere di grande talento, il suo futuro può essere davvero brillante.”

Le sue prestazioni con Napoli Primavera e Spal hanno attirato l’attenzione. È considerato uno dei giovani portieri italiani più promettenti.

Nikita Contini

Nikita Contini è considerato uno dei portieri più promettenti del calcio italiano. Ha solo 25 anni ma sogna di giocare in Serie A con il Napoli. Attualmente gioca con la Spal in Lega Pro, mirando a portare la sua squadra in Serie B.

È nato il 21 maggio 1996 a Cherkasy, in Ucraina. Misura 1,90 metri e indossa la maglia numero 1 della Spal. Ha iniziato con il Napoli, poi ha giocato in prestito per vari club.

Ha esordito con la Nazionale Under 17 e è considerato un talento italiano. Il suo contratto con il Napoli scade il 30 giugno 2025, con un salario di €560,000 per la stagione 2024-2025.

Stagione Squadra Presenze Gol Subiti 2024-2025 Napoli 1 1 2023-2024 Reggina (in prestito) 30 41 2022-2023 Sampdoria (in prestito) 25 35 2021-2022 Vicenza (in prestito) 28 40 2020-2021 Crotone (in prestito) 32 54

Contini ha un stile di gioco moderno e sa giocare bene in aria. Vuole crescere e raggiungere il suo sogno di giocare in Serie A con il Napoli.

Le Caratteristiche di Contini

Nikita Contini è un portiere del Napoli con qualità eccezionali. È alto 190 cm e pesa 85 kg, con una presenza imponente e grande agilità. La sua abilità con i piedi lo rende unico.

Uno Sguardo più Approfondito

Contini ha accumulato esperienza con 163 presenze, 54 in Serie B e 56 in Lega Pro. Ha dimostrato di essere capace in momenti cruciali, con 6 presenze in Coppa Italia e una in Serie A.

Ha una personalità da leader e abilità con i piedi. Queste qualità lo rendono un portiere completo, capace di guidare il gioco e essere un punto di riferimento per la squadra.

Caratteristiche Valori Altezza 190 cm Peso 85 kg Presenze Totali in Carriera 163 Reti Subite in Carriera 203 Presenze in Serie A 1 Presenze in Serie B 54 Presenze in Lega Pro 56 Presenze in Coppa Italia 6 Presenze in Coppe Internazionali 1 Palmarès 1 Lega Pro vinta, 1 Supercoppa di Lega Pro vinta

In conclusione, Nikita Contini è un portiere moderno con caratteristiche fisiche e tecniche eccellenti. La sua Nikita Contini abilità con i piedi e la personalità lo rendono un Nikita Contini portiere modernocon grande potenziale.

Nikita Contini è uno dei portieri italiani più promettenti. Ha attirato l’attenzione dei club italiani e della Nazionale. Vuole affermarsi in Serie A e indossare la maglia della Nazionale.

Con impegno e determinazione, Contini sarà uno dei migliori portieri italiani. I tifosi del Napoli sono entusiasti di vederlo in azione prossimamente.

Le sue prestazioni e crescita lo stanno rendendo fondamentale per il Napoli. Il suo contratto fino al 2025 mostra la fiducia del club in lui. È destinato a essere una figura chiave per il Napoli e la Nazionaleper anni.