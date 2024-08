“Lui può essere il vice Lukaku”: mercato Napoli, colpo di scena per l’attacco

Il Napoli aspetta di poter chiudere l’affare Lukaku. Chi sarà il centravanti di riserva? Spunta il nome che potrebbe mettere d’accordo tutti.

Il mercato del Napoli non si può di certo dire concluso. Il club ha ancora tanto lavoro da fare per consegnare ad Antonio Conte una rosa completa e competitiva, molto del lavoro andrà fatto nelle prossime settimane e bisognerà di sicuro stringere i tempi. La questione centravanti è una di quelle più spigolose: Victor Osimhen dovrà trovare una nuova sistemazione, Romelu Lukaku attende la risoluzione del caso per poter finalmente chiudere l’accordo col Napoli e presentarsi alla corte di Conte.

Oltre al centravanti titolare, però, bisognerà anche capire chi sarà chiamato ad essere il vice Lukaku. Difficile che il Napoli vada sul mercato anche per questo tipo di ruolo, considerando che le soluzioni interne non mancano: in queste settimane è stato Giacomo Raspadori ad interpretare il centravanti, ma potrebbero sorgere anche altre soluzioni.

Vice Lukaku, spunta il nome sul quale potrebbe puntare il Napoli

All’inizio del ritiro ci si è soffermati sulla figura di Walid Cheddira, nome che sembrava potesse stuzzicare Conte come centravanti di riserva. L’ex attaccante del Frosinone, però, è finito nella lista dei partenti, e cosi oltre a Raspadori c’è anche un altro nome che potrebbe fare al caso di Conte.

Secondo quanto riportato in queste ore da ‘La Repubblica’, infatti, Giovanni Simeone potrebbe essere individuato come vice Conte. Una soluzione che fino a qualche ora fa sembrava difficilmente plausibile, considerando che l’attaccante ha mercato e ci sono diversi club interessati. Al momento, però, quella dell’argentino è una soluzione più che probabile.