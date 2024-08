Napoli-Neres, altri due squadre sul brasiliano: spunta la decisione

Il Napoli sta lavorando su David Neres proprio in queste ore: ci sono altre due squadre su di lui, spunta la decisione del giocatore.

David Neres è finito in cima alla lista dei desideri del Napoli. Giovanni Manna sta lavorando in queste ore per cercare di arrivare ad un punto per una trattativa che richiederà di sicuro del tempo ma che potrebbe portare nella rosa azzurra un calciatore di assoluto affidamento, in grado di dare un’alternativa importante allo stesso Antonio Conte.

L’anno scorso l’attaccante brasiliano si è ben messo in mostra con la maglia del Benfica, riuscendo a mettere in piedi una stagione anche nei numeri molto positiva: 5 gol e 10 assist in tutte le competizioni, compresa quella Champions League che ha visto il Benfica fermarsi ai gironi, poi l’Europa League fino ai quarti di finale. David Neres ha totalizzato nel complesso 35 presenze, diventando un tassello importante della squadra portoghese.

L’anno precedente, sempre con la maglia del Benfica, con l’attaccante 27enne che ha portato a casa un bottino di 12 gol e 16 assist in tutte le competizioni, compresa ancora la Champions League. Giocatore di esperienze che Antonio Conte vorrebbe in rosa, anche per dare al suo Napoli modo di poter variare con dinamiche tattiche diverse rispetto a quelle che possono essere determinate con i giocatori attualmente in rosa.

Napoli-Neres, Manna prova l’affondo. spunta la decisione

Un profilo importante che ovviamente ha attirato non soltanto il Napoli: Neres è attenzione anche da altri club, ma quella azzurra sembra poter diventare la destinazione preferita per lo stesso calciatore. Secondo quanto riportato in queste ore da Niccolò Schira, giornalista ed esperto di mercato, su brasiliano ci sono altri due club che avrebbero presentato due offerte per prelevarlo dal Benfica.

Il giocatore, però, avrebbe un’idea ben chiara: nella testa di David Neres – si legge – la priorità sarebbe proprio il Napoli, ed è per questo che si starebbe lavorando soltanto sulla soluzione partenopea per il futuro. Una notizia che ovviamente crea grande entusiasmo anche all’interno della piazza partenopea, soprattuto in una situazione cosi stagnante sotto il punto di vista del mercato.

Il Napoli, infatti, dopo aver preso Buongiorno, Spinazzola e Rafa Marin, è fermo ormai da giorni: si preparano le uscite di Gaetano e Cajuste, si lavora per l’addio di Osimhen ed al tempo stesso Giovanni Manna nelle prossime ore proverà a chiudere un colpo importante come David Neres. Le prossime ore saranno decisive per il futuro della squadra azzurra.