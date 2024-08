Il Napoli accelera: agente in Italia, trattativa caldissima

L’agente del giocatore è in Italia per trattare con il Napoli: gli azzurri accelerano per il colpo, la pista è caldissima

Per il Napoli è arrivato il momento di spingere il piede sull’acceleratore per alcune questioni di mercato. Il tempo stringe, la nuova stagione è praticamente alle porte (fra tre giorni il debutto ufficiale in Coppa Italia) e ci sono ancora tante situazioni da risolvere, in primis quella di Osimhen – ma non è l’unica.

Antonio Conte infatti ha chiesto rinforzi anche in altre zone del campo: a centrocampo, con Billy Gilmour sempre in prima linea, e sulle fasce d’attacco. Ed è in quest’ultimo ruolo che Giovanni Manna sta provando a regalare al tecnico un giocatore di grandi qualità e che possa fare da alternativa sia a Kvaratskhelia e sia a Politano.

Piace Domenico Berardi, il quale però è ancora alle prese con l’infortunio al tendine d’Achille (e, dal punto di vista tattico, può ricoprire solo la zona di destra); c’è un discorso aperto col Parma per Dennis Man, se ne parlerà nel merito dell’affare Gaetano. Ma il vero grande obiettivo è David Neres.

L’agente è in Italia, il Napoli spinge per chiudere: i dettagli

Secondo quanto riportato da Fabrizio Romano sui suoi canali social, l’agente del giocatore è in Italia in questo momento proprio per trattare con il Napoli e arrivare ad un accordo.

L’obiettivo, spiega l’esperto di mercato, è di progredire sia sul fronte club che giocatore. Che, tra l’altro, ha mostrato entusiasmo per un eventuale trasferimento a Napoli e ha detto subito sì. Per lui, che è un nome ormai noto a tutti, sarebbe la prima volta in un top campionato europeo dopo aver vestito le maglie di Ajax, Shakhtar (senza mai debuttare a causa della guerra) e Benfica.

I portoghesi sono in attesa di un’offerta ufficiale da parte degli azzurri per il brasiliano, cosa che per adesso non è ancora arrivata. La cifra richiesta per la cessione dovrebbe essere di 25 milioni, il Napoli vuole provare ad abbassarla puntando sulla volontà del giocatore di trasferirsi in Italia.

Insomma, trattativa caldissima e pista da seguire con particolare attenzione. Nelle prossime ore potrebbero esserci sviluppi in merito all’incontro con il suo agente. Manna tiene aperte anche altre soluzioni ma il brasiliano è quella che convince di più, anche Conte: con lui avrebbe a disposizione un’ottima carta a partita in corso o da titolare su entrambe le fasce.