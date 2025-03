Gli chiedono del futuro, la risposta in diretta di Marianucci sorprende: avete sentito?

Luca Marianucci, calciatore bloccato dalla SSC Napoli in vista della prossima stagione, ha parlato ai microfoni di DAZN, dove è stato messo alle strette sul suo futuro.

Con un occhio più che vigile al presente e al campo, il Napoli guarda anche al futuro. D’altronde, anche per questo il club azzurro intende non mollare la presa per quanto concerne la lotta Scudetto: presentarsi alla prossima annata con i gradi di campioni in carica sarebbe un punto di partenza non banale per i partenopei, che però ora sono chiamati a dare il massimo per fare in modo che non si possa perdere terreno dall’Inter, ora a tre punti dagli uomini di Antonio Conte.

In ogni caso, il direttore dell’area sportiva della SSC Napoli, Giovanni Manna, sta già monitorando diversi nomi in vista dell’estate, che sarà con ogni probabilità molto movimento all’ombra del Vesuvio, per quanto concerne le operazioni di calciomercato. Uno dei colpi che gli azzurri metteranno a segno, in attesa di tutte le ufficialità del caso, sarà Luca Marianiucci, difensore ora in forza all’Empoli e da cui i partenopei lo hanno bloccato per una somma pari a poco meno di dieci milioni di euro. Lo stesso centrale è stato intercettato da DAZN poco prima del match di quest’oggi contro il Como, finito poi per 1-1.

Marianucci: “Futuro? Ora devo pensare solo alla salvezza dell’Empoli”

Malgrado le notizie parlano di un affare ormai concluso, considerata anche la conferma da parte del suo procuratore Mario Giuffredi, Luca Marianucci ha preferito non esporsi più di tanto sul futuro.

Queste le sue parole rilasciate a DAZN a tal proposito:

“Il mio futuro? Sicuramente non è un bellissimo momento (per l’Empoli, ndr), ma non devo pensare a me. Dobbiamo pensare tutti alla salvezza, non è un momento semplice”.

In casa Napoli si pensa già al futuro: le ultime

Il Napoli è una squadra che non può certamente accontentarsi, e il lavoro di Antonio Conte è solo l’inizio. Con lo Scudetto ancora in gioco e la Champions League praticamente in tasca, il club guarda al domani con ambizione.

L’arrivo di un talento come Marianucci è un segnale chiaro: si vuole costruire una rosa giovane e competitiva, capace di brillare in Italia e in Europa. Manna, con la sua visione, vuole non farsi trovare certamente impreparato, e l’estate potrebbe riservare altre sorprese.