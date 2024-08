Neres vuole solo il Napoli: Manna pronto all’assalto, svelate le cifre

Neres vuole solo il Napoli e Manna sarebbe pronto all’assalto per acquistarlo: svelate le cifre a cui può chiudersi l’affare.

Il Napoli rimane in bilico fra possibili altri colpi da sogno sul mercato e la necessità di dover prima sfoltire un po’ la rosa sul piano delle uscite. Rimangono infatti diversi calciatori da piazzare, come Gaetano e Cajuste a centrocampo , soprattutto, il grande nodo di Victor Osimhen in attacco. Il club azzurro starebbe comunque anticipando i tempi per provare a sondare quali possano essere i colpi in entrata una volta sbloccate queste cessioni.

Uno dei nomi trattati dal Napoli è quello di David Neres. Il brasiliano, come confermato già nella serata di ieri, avrebbe detto sì al club azzurro e adesso la società starebbe valutando come muoversi per lui.

Neres-Napoli, fissato il prezzo: le ultime

Gianluca Di Marzio riporta ulteriori novità sul suo sito dopo quelle di ieri: il giocatore vorrebbe infatti solo il Napoli. Per questo, avrebbe già respinto l’interesse del Psv Eindhoven con la volontà di volersi unire al gruppo di Antonio Conte e vestire la maglia azzurra. Per lui il Benfica chiederebbe 25 milioni di euro.

La valutazione del Benfica quindi si attesterebbe, comunque, su una cifra non bassissima. Rimane allora il solito nodo: solo la cessione di Osimhen potrebbe garantire al club azzurro i fondi in grado i poter regalare ai tifosi un altro sorprendente colpo in entrata.

Peccato che la situazione del nigeriano non sembra ancora sul punto di sbloccarsi. Su di lui, sembra aver mollato la presa il Chelsea, che sta chiudendo in queste ore per Samu Omorodion dall’Atletico Madrid. L’Arsenal potrebbe tornare in pista, ma non risulta al momento troppo interessato. Il Paris Saint Germain, invece, è il club che si è mosso più concretamente, trovando anche l’accordo contrattuale col calciatore, ma sembra molto lontano dal trovare anche l’accordo con il Napoli. La pista in grado di accontentare il club sarebbe quella araba, ma il nigeriano avrebbe già detto no a tale soluzione.

Per questo, sembra difficile attualmente sognare colpi in entrata del calibro di Neres. Ma il Napoli c’è e le recenti mosse lo confermano. Manna vorrebbe così continuare a spingere su questa pista, con la sicurezza e la consapevolezza di poter contare in futuro su ulteriori soldi in grado di poter avvicinare tanto il club alle esose richieste del Benfica.