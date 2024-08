Natan, spunta la trattativa col club di Serie A: affare con formula a sorpresa

Spunta una trattativa a sorpresa con un club di Serie A per Natan: la formula dell’affare è un’assoluta novità.

Il direttore dell’area sportiva Giovanni Manna prosegue nella sua complicata missione di riuscire a piazzare tutti gli esuberi della rosa del Napoli. Solo facendo spazio nella rosa e cedendo tutti quei calciatori che non rientrano più nei piani di Conte il club azzurro potrà poi chiudere altri acquisti. Al momento, si sta rivelando complicato piazzare diversi calciatori in eccesso, sia in difesa che a centrocampo.

Nel reparto difensivo, è stato già ceduto Leo Ostigard al Rennes. Adesso, potrebbe partire anche almeno uno fra Natan e Juan Jesus. Per il primo dei due si pensava ad una cessione in prestito, visto l’arrivo avvenuto appena nello scorso anno dal Red Bull Bragantino. Le novità di mercato portano però un’idea a sorpresa.

Natan, spunta l’Empoli: formula a sorpresa

Secondo quanto riportato da Tmw, a mettere gli occhi su Natan sarebbe stato l’Empoli. Il club toscano è alla ricerca di un nuovo difensore mancino dopo la cessione di Luperto al Cagliari e avrebbe puntano proprio il brasiliano del Napoli. La formula però potrebbe essere diversa da quel che si pensava: prestito con diritto di riscatto, con anche un possibile controriscatto riservato al club azzurro.

Una notevole novità, quindi, rispetto alle voci che parlavano soltanto di un possibile prestito secco per lui. L’idea della società sarebbe quindi quella di affidargli un anno di apprendistato in Toscana per poi, eventualmente, puntare nuovamente su di lui dopo un anno.

Non solo: l’Empoli avrebbe effettuato anche un sondaggio per Jens Cajuste. Su di lui, avevano mostrato interesse anche Fiorentina e Genoa, mentre il calciatore ha già rifiutato il Galatasaray in attesa di altre offerte. Tale cessione rimane però praticamente obbligatoria per poter poi sbloccare i colpi in entrata del reparto, come quello di Billy Gilmour del Brighton.

L’Empoli così avrebbe così pensato ad un vero e proprio sodalizio col Napoli, utile a liberare il club da alcuni esuberi che, invece, potrebbero risultare davvero utili nell’ambito della lotta salvezza in cui sarà coinvolto. Soprattutto, permetterebbe di valorizzare un ragazzo come Natan in cui il Napoli lo scorso anno vedeva addirittura l’erede di Kim. Queste aspettative non sono state rispettate, ma affidargli del tempo in più per mostrare le sue qualità nella massima serie italiana e in un contesto più tranquillo potrebbe essere davvero una buona idea.