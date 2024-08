Napoli-Lukaku, svolta improvvisa: svelato il piano di Manna per chiudere

Il club azzurro vuole chiudere il prima possibile e accontentare l’allenatore del Napoli Antonio Conte. Servono però uscite.

Romelu Lukaku e il Napoli, una trattativa che sembra ormai un fotoromanzo, va avanti da settimane senza sosta e una trattativa piuttosto bloccata. Il Napoli spera di accontentare Conte e consegnargli il tecnico il prima possibile, ma prima occorre lavorare in uscita. Non è semplice trovare la quadra e il club vuole chiudere il prima possibile.

Nelle ultime ore si è parlato molto della possibilità da parte del club azzurro di ingaggiare Romelu Lukaku con Victor Osimhen ancora in squadra. L’affare relativo al bomber nigeriano può prolungarsi anche fino alla fine del mercato e il Napoli non vuole correre rischi ed iniziare la stagione senza l’attaccante titolare: per questo Manna – con l’appoggio di Conte – starebbe valutando una nuova idea per arrivare prima al belga.

Secondo quanto riporta Repubblica il ds del club partenopeo vuole cedere subito uno tra Walid Cheddira e il Cholito Simeone, una cessione immediata con gli azzurri che potrebbero liberare cosi un posto per Lukaku, in attesa di definire l’affare Osimhen. Un’ipotesi suggestiva e il Napoli porta avanti questa possibilità.

Calciomercato Napoli, le ultime su Cheddira e Simeone

Sia Cheddira che Simeone sono giocatori con molto mercato ed almeno uno dei due è destinato alla cessione. L’attaccante marocchino aveva ben impressionato nella prima parte di stagione e addirittura si era parlato di una possibile conferma; negli ultimi giorni diversi club hanno chiesto informazioni, sia in Italia (in particolare Cagliari e Parma) e sia all’estero con qualche club di Liga e di Ligue1 interessati. Il Napoli potrebbe valutare un addio a titolo definitivo, soprattutto in caso di offerte superiori ai 10 milioni di euro.

Per Simeone si è parlato di Lazio e addirittura di Torino in un possibile scambio con Sanabria (gradito a Conte) ma il club azzurro vuole fare cassa e liberare posti per l’attacco. L’obiettivo è portare Lukaku il prima possibile a Napoli, il club partenopeo spera ancora di fare un affare in prestito anche se dovrà assistere alle resistenze del Chelsea, i Blues hanno appena acquistato (manca solo la firma) Omorodion e vogliono liberarsi dell’ex centravanti belga di Inter e Roma a titolo definitivo.

Un reparto offensivo in costante alternanza, Osimhen, Lukaku e Conte attendono di conoscere le prossime mosse e il proprio futuro, il tecnico azzurro è impaziente e vorrebbe avere il nuovo bomber a disposizione per la prima giornata di campionato.