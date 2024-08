Il ritorno di Olivera ‘libera’ Di Lorenzo: ecco quando sarà a Castel di Sangro

Mathias Olivera rientrerà a brevissimo a Castel di Sangro e praticamente libererà Giovanni Di Lorenzo: ecco cosa succederà

La sconfitta in amichevole contro il Girona ha fatto sorgere dei dubbi leciti sul calciomercato fin qui condotto dal Napoli, che ha raggiunto una fase di stallo. Ci sono diverse cessioni in stand by che dovranno concretizzarsi, in primis quella di Victor Osimhen per permettere al club di puntare successivamente su Romelu Lukaku.

Poi ci sono Gaetano, finito nel mirino del Parma che ha già presentato un’offerta, e Jens Cajuste, che invece non è convinto di andarsene altrove. Ma al di là del mercato, Conte attende anche Mathias Olivera di rientro dalle vacanze dopo l’ottima Copa America con l’Uruguay e il terzo posto finale.

Olivera sarà il titolare in difesa, Di Lorenzo sulla fascia

Secondo quanto riferito da Repubblica, Olivera sarà domani a Castel di Sangro: “La presenza dell’uruguaiano sarà fondamentale per completare in maniera definitiva il terzetto arretrato: il nuovo ruolo libererà Giovanni Di Lorenzo (ieri ha compiuto 31 anni), pronto a tornare esterno destro nel 3-4-2-1, modulo tattico di queste prime cinque uscite della gestione Conte. L’abito ha bisogno di alcuni ‘aggiusti’ per rendere al meglio nel corso della stagione e il centravanti è una questione prevalente“.

Olivera, dunque, sarà il titolare del centro-sinistra nella difesa a tre di Conte. Buongiorno tornerà a fare il centrale, e sul centro-destra agirà Amir Rrahmani. Di Lorenzo viene quindi ‘liberato’ da certi compiti difensivi e tornerà sulla fascia destra, offrendo una soluzione qualitativamente superiore alla manovra offensiva.