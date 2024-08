Conte sfoltisce la rosa: doppia cessione, restano in Serie A

Il Napoli prova a sfoltire la rosa prima del debutto stagionale al Maradona contro il Modena: doppia cessione allo stesso club di Serie A

Dal ritiro di Castel di Sangro Antonio Conte ha potuto tracciare ancora meglio il punto della situazione, comprendendo chi può lasciare il Napoli e chi può rendersi utile nelle rotazioni. Al momento, sono oltre 25 i giocatori a disposizione, senza contare i tesserati che andranno a disputare il campionato con la Primavera. Troppi.

Così, il direttore Giovanni Manna lavora con il suo staff per liberare qualche slot e allo stesso tempo rinforzare la rosa. Tra i giocatori che presto lasceranno il club azzurro c’è un figlio di Napoli: Gianluca Gaetano. Il centrocampista è stato aggregato alla rosa nei due ritiri estivi, perché Antonio Conte voleva valutarlo da vicino. Chiaramente, il suo ruolo da trequartista lo vede penalizzato, poiché i titolari sono Kvara e Politano. E per questa ragione, dato che Gianluca arriva dagli ultimi sei mesi a Cagliari ricchi di soddisfazione personale, la società ha aperto alla sua cessione.

Proprio il club sardo vuole riacquistarlo e nelle prossime ore potrebbe scattare il semaforo verde per il passaggio definitivo verso la terra sarda: da limare qualche dettaglio sui costi dell’operazione. E Gaetano poi potrebbe essere raggiunto da un compagno di squadra.

Cagliari, doppio colpo dal Napoli: anche Cheddira nel mirino

Secondo le indiscrezioni raccolte dall’Unione Sarda, il protagonista di questo doppio ritiro Walid Cheddira è finito nell’agenda dei dirigenti del Cagliari, poiché non sarebbero riusciti a chiudere per Nzola. Il marocchino ha disputato gran parte delle amichevoli del Napoli, partendo spesso anche titolare. Il suo futuro in azzurro è in discussione, così come quello di Simeone.

Il centravanti di proprietà del club partenopeo è inseguito anche da società estere come Tolosa o Espanyol, ma ora si è presentata quest’occasione di restare in Italia e potrebbe accoglierla ben volentieri. La partenza di Walid verso la Sardegna favorirebbe poi l’uscita di Lapadula, che lascerebbe Cagliari per il Pisa. Insomma un effetto domino.

Se il Napoli dovesse accettare la doppia uscita Gaetano-Cheddira, chiaramente Manna si metterebbe a lavoro per rimpiazzare le due pedine. In particolare, potrebbe nascere un’occasione a centrocampo, con l’affondo decisivo per Brescianini del Frosinone o Gilmour del Brighton, per cui servirebbero almeno 12-15 milioni di euro.