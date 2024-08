Mercato Napoli, per Cheddira c’è la fila: lo vogliono due squadre in Serie A, spunta un club di Liga

Il futuro di Walid Cheddira è tutto da definire: sputano i nomi di tre squadre che hanno messo nel mirino l’attaccante del Napoli.

C’è grande incertezza su quello che sarà il futuro attacco del Napoli. Victor Osimhen dovrebbe essere ceduto nel corso delle prossime settimane: il condizionale resta in relazione a quelle che sono state delle problematiche emerse in maniera imprevista ma resta comunque difficile ipotizzare la sua permanenza in azzurro. Romelu Lukaku, al contempo, è il giocatore già individuato da Antonio Conte come sostituto ideale del nigeriano.

Poi c’è la riserva, colui che dovrà farsi trovare pronto alle spalle del belga. Cheddira e Simeone si giocano la permanenza alla corte di Conte ed in queste settimane sono emerse diverse teorie, trattative ed ipotesi su quello che potrebbe essere il futuro di entrambi.

Mercato Napoli, Cheddira ha tante squadre che lo seguono: i nomi

Inizialmente sembrava proprio Giovanni Simeone il primo indiziato a lasciare Napoli: la Lazio era sulle sue tracce, ma durante le settimane di ritiro l’attaccante è sembrato pronto a mettersi a disposizione del tecnico. Non sembra una scelta già fatta, ma sicuro l’argentino si giocherà le sue carte da qui alla fine della sessione estiva del calciomercato.

Discorso simile per Cheddira che dopo la positiva stagione al Frosinone lo scorso anno, si è ritrovato a svolgere il ritiro pre stagionale con il Napoli: buone sensazioni ma ancora nessuna decisione definitiva. Secondo quanto riportato in queste ore da ‘Tuttosport’, Cagliari ed Hellas Verona si sarebbero messe sulle sue tracce e gradirebbero volentieri portarlo in rosa. Oltre a loro – si legge – anche l’Osasuna sarebbe interessato all’attaccante.