Calciomercato, dal Napoli alla Villarreal: il colpo di scena ha spiazzato tutti

Dopo la sfida amichevole di ieri contro il Girona, i tifosi del Napoli sono rimasti spiazzati da un colpo di scena avvenuto in sede di calciomercato.

Il Napoli di Antonio Conte ha alzato bandiera bianca per la prima volta. Nella serata di ieri, infatti, gli azzurri hanno perso l’ultimo test amichevole in programma a Castel di Sangro con il Girona. I catalani, di fatto, hanno sfruttato al meglio l’errore di Alex Meret in fase di palleggio di Alex Meret, visto che hanno prima segnato con van de Beek e poi hanno chiuso ogni discorso con la rete siglata nei minuti finali da Villa.

Archiviata l’amichevole contro il Girona, Antonio Conte ha concesso ai suoi uomini una giornata e mezzo di riposo. Anche perché sabato prossimo ci sarà il debutto ufficiale stagionale, ovvero la sfida di Coppa Italia contro il Modena di Pierpaolo Bisoli. Tuttavia, in attesa della partita contro gli emiliani, i tifosi del Napoli sono rimasti spiazzati per un vecchio nome accostato alla loro squadra del cuore.

Calciomercato, il vecchio obiettivo azzurro Nicolas Pepé è un nuovo giocatore del Villarreal: le ultime

Nicolas Pepé, accostato al Napoli lungamente nell’estate del 2019, è diventato un nuovo calciatore del Villarreal. Dopo l’anno trascorso con la maglia del club turco del Trabzonspor, dunque, è uno nuovo giocatore del ‘Submarino Amarillo’. Per l’ivoriano, dunque, si prospetta una nuova avventura della sua ‘strana carriera’.

Dopo le due grandissime stagioni (esattamente 2017-18 e 2018-19), infatti, Nicolas Pepé era tra i giocatori più ricercati sul mercato europeo. Anche il Napoli di Aurelio De Laurentiis si iscrisse nella corsa per prendere l’attaccante esterno, ma poi andò all’Arsenal per la bellezza di 80 milioni di euro.

Tuttavia, nonostante le grandissime aspettative, Pepé non ha convinto per nulla nella sua esperienza con la maglia dei ‘Gunners’. Anzi, l’Arsenal l’ha prima girato in prestito al Nizza (6 gol in 19 partite) e poi gli ha risolto il contratto. Il calciatore ivoriano, di fatto, è stato uno dei flop importanti di questi ultimi anni, almeno a livello europeo.

I tifosi del Napoli, nel frattempo, sperano che si smuovi il calciomercato della loro squadra del cuore. Dopo gli arrivi di Buongiorno, Rafa Marin e Spinazzola, il mercato partenopeo è in fase di stallo a causa della mancata cessione di Victor Osimhen. Il nigeriano, a sorpresa, è ancora a disposizione di Antonio Conte visto che, almeno per il momento, il PSG non la minima intenzione di offrire 100 milioni di euro per acquisire le prestazioni del bomber.