“Con Conte avrà un doppio ruolo”: Manna prepara un regalo per l’allenatore

Giovanni Manna prepara quello che sarebbe un vero e proprio regalo per Antonio Conte: il ds prepara l’offerta decisiva.

Il Napoli si prepara ad una stagione dove si spera gli azzurri possano tornare protagonisti. Il decimo posto dello scorso anno ha lasciato l’amaro in bocca ad una piazza intera, ed anche Aurelio De Laurentiis ha capito che qualcosa andava cambiato. E così l’arrivo di Antonio Conte ma anche movimenti di mercato importanti con gli acquisti di Leonardo Spinazzola, Alessandro Buongiorno e Rafa Marin.

E non è finita qua. Giovanni Manna ha chiarito che il mercato degli azzurri non è finito, si andrà avanti fino al termine della sessione estiva guardandosi intorno e sperando di cogliere le giuste occasioni. Si aspetta anche lo sblocco di qualche cessione, a cominciare da quella di Victor Osimhen: dall’addio dell’attaccante nigeriano passa l’arrivo di Romelu Lukaku ed anche una disponibilità economica tale da permettere al club di investire ancora.

Hanno già salutato Napoli Jesper Lindstrom (finito all’Everton) e Leo Ostigard (nuovo giocatore del Rennes), ma anche in uscita c’è ancora tanto da fare: Jens Cajuste, Gianluca Gaetano ma anche Mario Rui e uno tra Juan Jesus e Natan, per il direttore sportivo di ci sarà ancora tanto da parlare, trattare e lavorare. Nel frattempo, c’è un colpo che Antonio Conte aspetta e che rappresenterà una risorsa importante per l’allenatore.

Napoli, Gilmour ad un passo: un vero regalo per Conte

Billy Gilmour è sulla lista di Giovanni Manna ormai da settimane. Il centrocampista classe 2001 si è ben messo in mostra con la maglia del Brighton ed ha cosi attratto l’attenzione di diverse squadre in giro per l’Europa, tra cui proprio il Napoli. Sembra non ci siano particolari complicanze per il suo acquisto, si attende sostanzialmente che il direttore sportivo degli azzurri si liberi di un centrocampista e fare posto in rosa.

Ben 12 milioni di euro più bonus, questa la cifra che il Napoli metterà sul tavolo per convincere il Brighton a liberarsi di uno dei giocatori più importanti della passata stagione. Conte lo aspetta visto che, come detto, Gilmour rappresenterà una carte importante sotto il punto di vista tattico.

Il centrocampista scozzese, infatti, potrà giocare sia da mediano ma anche come centrocampista più avanzato, permettendo all’allenatore di sfruttarlo in un doppio ruolo. Un vantaggio sotto il punto di vista tattico che rende l’acquisto di Gilmour assolutamente funzionale ed importante per lo stesso Antonio Conte.