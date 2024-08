“Ci racconti un aneddoto?”: Rafa Marin svela cos’è accaduto durante il ritiro

Arriva il racconto di Rafa Marin durante la conferenza stampa di oggi: il difensore spagnolo ha raccontato un aneddoto dal ritiro.

E’ cominciata da pochissimo l’avventura di Rafa Marin con la maglia del Napoli, ma c’è grande entusiasmo per vedere lo spagnolo in campo nelle gare ufficiale. La prima occasione, ovviamente, sarà contro il Modena in Coppa Italia il 10 agosto, per poi proiettarsi alla prima giornata di campionato. Antonio Conte sta lavorando per costruire una squadra tatticamente preparata già per la sfida col Modena, ma serve ovviamente tempo.

Tanti i calciatori nuovi che sono arrivati, alcuni sono andati via ed altri ancora verranno inglobati all’interno della rosa azzurra: Giovanni Manna è stato molto chiaro su questo, il mese di agosto è lungo e con esso anche la sessione estiva di calciomercato. Serve tempo per incamerare tutta una serie di dettami tattici ma serve tempo anche per completare la rosa a disposizione di Conte.

Certo, il tempo passa e c’è bisogno di dare quanto meno una sterzata su quelli che sono alcuni elementi importanti. Il futuro di Victor Osimhen dovrà essere chiarito in tempo brevi, anche perchè dall’altra parte della cornetta c’è un certo Romelu Lukaku che Conte aspetta con impazienza. Senza l’attaccante belga, infatti, la fase offensiva degli azzurri manca di un punto cardine con il quale sviluppare determinate trame di gioco.

Al netto di questo, però, la squadra sta lavorando ed il gruppo si sta amalgamando. Lo ha fatto capire proprio Rafa Marin che oggi ha parlato in conferenza stampa ed ha affrontato diversi temi tra cui il rapporto con Antonio Conte ma anche quello che è il suo legame con il Real Madrid.

Rafa Marin racconta un aneddoto in conferenza stampa

Tante le domande dei colleghi durante la conferenza stampa di oggi, tra questi c’è chi ha chiesto al difensore spagnolo di raccontare un aneddoto simpatico riguardante questi giorni di ritiro azzurro. Rafa Marin non si è nascosto ed ha reso pubblico un particolare retroscena.

“L’altro giorno noi nuovi abbiamo dovuto cantare, io l’ho con un po’ di vergogna, ma il giorno abbiamo guardato i video ed è stato divertente”, ha detto il difensore ex Real Madrid. Una vera e propria consuetudine, una sorta di rito per tutti quelli che arrivano al Napoli; al tempo stesso un modo per rompere il ghiaccio e provare ad entrare subito in sinergia con i compagni di squadra, passando per una semplice e genuina risata.