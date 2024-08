Rafa Marin e il Real Madrid: “Lì mi hanno insegnato dei valori, ma ora mi interessa solo il Napoli!”

E’ avvenuta oggi la presentazione di Rafa Marin. Il difensore spagnolo ha risposto alla domande dei giornalisti presenti a Castel di Sangro.

Rafa Marin si è presentato questo pomeriggio in quel di Castel di Sangro. Il nuovo difensore del Napoli ha risposto alle domande dei giornalisti, andando a toccare diversi temi legati alla sua nuova avventura napoletana. Il difensore spagnolo è arrivato nel corso di questa sessione estiva di calciomercato, uno dei primi acquisti del Napoli di Antonio Conte insieme a Leonardo Spinazzola ed Alessandro Buongiorno.

Giovanni Manna ha lavorato duramente per regalare questo colpo cosi importante al suo allenatore, strappandolo cosi al Real Madrid. Proprio in casa blanca, tra l’altro, qualche tifoso spagnolo non ha ben visto la cessione di Rafa Marin visto che ci si aspettava che proprio i madrineli potessero puntare su di lui per il futuro dopo l’avventura dello scorso anno all’Alaves.

Rafa Marin si presenta e parla del Real Madrid

Come detto, Rafa Marin tra le altre cose ha risposto anche a domande legate alla sua ex squadra: “Il Real Madrid insegna molto, lavorare sodo e il fatto che il futuro non dipende dalla fortuna ma dal lavoro. Mi porto questo dal Real Madrid ma anche il lavoro all’Alaves”, ha spiegato il difensore.

“Cosa pensi della recompra a favore del Real? Quello che mi interessa è difendere la maglia del Napoli, dicevo prima che per me è un sogno!”, ha ancora specificato Rafa Marin andando cosi a chiarire come tutte le energie fisiche e mentali siano concentrate proprio sulla sua avventura napoletana.