Chiesa-Napoli, la trattativa non è ancora chiusa: il motivo

Sulla trattativa che porterebbe Federico Chiesa a giocare con la maglia del Napoli ci sono da registrare delle importanti novità.

Il Napoli, dopo aver battuto il Brest contro la bellissima rete di Giacomo Raspadori, sabato prossimo sfiderà un’altra squadra che disputerà la Champions League. Il team in questione è il sorprendente Girona. Tuttavia, nonostante l’importanza della sfida contro i catalani, a tenere banco in casa partenopea è il calciomercato.

Dopo gli arrivi dei vari Rafa Marin, Leonardo Spinazzola ed Alessandro Buongiorno, infatti, il Napoli ha tutta l’intenzione di risolvere il caso Osimhen. Il nigeriano, nonostante la promessa di una sua cessione, è ancora a disposizione di Antonio Conte. Senza l’addio del bomber, di fatto, il club azzurro non può chiudere per l’arrivo di Romelu Lukaku, il quale ha già raggiunto un accordo con Giovanni Manna. Ma, nel frattempo, per il team campano bisogna registrare delle novità importanti che riguardano un altro obiettivo di questa sessione estiva di calciomercato, ovvero Federico Chiesa.

Paolo Paganini: “Chiesa al Napoli? Trattativa non chiusa a causa di Raspadori”

Paolo Paganini, giornalista di ‘Rai Sport’, ha infatti rilasciato queste dichiarazioni ai microfoni ufficiali di ‘calciomercato.it’: “Chiesa al Napoli? Questa pista non è ancora chiusa, visto che a Cristiano Giuntoli piace tantissimo Giacomo Raspadori. Possibile ipotesi Inter per Chiesa? Potrebbe accadere con l’inserimento di Frattesi. Non penso che l’ex Fiorentina resti alla Juve fino a gennaio prossimo da separato in casa”.

Queste parole di Paolo Paganini, dunque, lasciano ancora una porta aperta per l’arrivo di Federico Chiesa in azzurro. Tuttavia, bisogna ricordare che il Napoli deve assolutamente cedere qualcuno prima di prendere un nuovo calciatore. Per fare posto al calciatore della Juve, di fatto, Giovanni Manna potrebbe scegliere due opzioni: la prima è quella di cedere uno tra Matteo Politano e Cyril Ngonge, mentre la seconda riguarda proprio uno scambio con Giacomo Raspadori.

In queste settimane di calciomercato estivo, infatti, si è parlato molto di un possibile scambio tra Federico Chiesa e l’ex giocatore del Sassuolo. Anche se, almeno fino a questo momento, tale ipotesi non sembra percorribile, visto che lo stesso Antonio Conte ha più volte ribadito di puntare molto su Giacomo Raspadori. Basti pensare che, molto probabilmente, quest’ultimo giocherà da titolare sia l’amichevole contro il Girona che la sfida di Coppa Italia contro il Modena.

In attesa che si sblocchi le situazioni che riguardano Victor Osimhen e Romelu Lukaku, infatti, Antonio Conte ha schierato Giacomo Raspadori come prima punta centrale nel match contro il Brest. Anche se quando arriverà l’attaccante titolare in quella posizione di campo, l’ex calciatore del Sassuolo si giocherà un posto nei due sottopunta.