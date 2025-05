Rinnovo Meret, gli ultimi aggiornamenti: la svolta

Proseguono le trattative per il prolungamento contrattuale del portiere azzurro, gli ultimi aggiornamenti cambiano tutto.

Prosegue il lavoro della dirigenza del Napoli in merito al futuro della squadra. Gli azzurri, ormai certi di giocare la Champions League la prossima stagione, devono rinforzare la rosa per renderla competitiva e adatta a giocare più competizioni.

E se da un lato si cominciano a mettere nel mirino diversi nomi, dall’altro si guarda anche all’interno dello spogliatoio per provare a risolvere alcune questioni ancora aperte.

Una di queste è quella relativa al rinnovo di Alex Meret. Il portiere italiano classe 1997 è ormai uno dei leader della squadra guidata da Antonio Conte, e il suo contratto in scadenza a giugno 2025 preoccupa la dirigenza partenopea, che quindi sta lavorando per prolungare il suo contratto.

Negli ultimi giorni, però, sono emerse delle problematiche che non avrebbero di certo compromesso l’operazione ma che, quantomeno, ne avrebbero prolungato i tempi.

Gli ultimi aggiornamenti ci arrivano dal giornalista Ciro Venerato, che ha fatto il punto della situazione.

“Fatte le dovute verifiche, Chevalier non sarà il portiere del Napoli la prossima stagione. Il Lille lo valuta quasi 60 milioni. Cifra chiesta poco tempo fa al PSG che poi ha preferito puntare ancora su Donnarumma dopo le ultime prestazioni in Champions League. Resta ancora valida la pista che porta a Milinkovic Savic dopo l’incontro col suo entourage. Per Meret siamo vicini alla svolta. Solo un bonus minimo divide il friulano (che fino ad oggi non ha avuto richieste ufficiali) e il rinnovo biennale con opzione”, ha scritto il giornalista di RaiSport.