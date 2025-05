Allegri al posto di Conte, l’indiscrezione è netta: la mossa del Napoli

Il Napoli giocherà quest’oggi contro il Lecce, ma prima bisogna registrare delle grosse novità sul futuro di Allegri e di Conte.

Il Napoli di Antonio Conte è pronto per scendere in campo di nuovo per un’altra gara decisiva nella lotta scudetto con l’Inter. Dopo la vittoria sul Torino di domenica scorsa, infatti, i partenopei oggi giocheranno allo Stadio Via del Mare contro il Lecce di Marco Giampaolo.

Gli azzurri, visto anche il match casalingo dell’Inter contro il Verona, devono assolutamente battere i salentini per continuare ad alimentare il sogno scudetto. Nel frattempo, però, bisogna registrare una notizia clamorosa che riguarda sia il futuro di Antonio Conte che quello di Massimiliano Allegri.

Napoli, Allegri al posto di Conte: ecco tutti i dettagli

Secondo quanto riportato dalla redazione di ‘SportMediaset’, infatti, il tecnico toscano sarebbe la prima scelta di Aurelio De Laurentiis in caso di un addio di Antonio Conte. Quest’ultimo, di fatto, potrebbe dire addio al Napoli se non dovesse ricevere le garanzie richieste.

Aurelio De Laurentiis, che nei prossimi giorni avrà alcuni incontri sia per il fronte stadio che per quello del nuovo centro sportivo, ha dunque già l’alternativa allo stesso Antonio Conte: Max Allegri. Tuttavia, ovviamente, in casa Napoli si sta pensando solo a questa lotta scudetto con l’Inter.