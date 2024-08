“Non hanno convinto Conte”, l’annuncio può mutare il mercato del Napoli

Un annuncio sul Napoli di Antonio Conte potrebbe anticipare dei cambiamenti per il club partenopeo in sede di calciomercato.

Dopo aver battuto il Brest ieri sera con il bellissimo gol realizzato da Giacomo Raspadori, il Napoli di Antonio Conte si sta preparando per l’ultima amichevole del suo precampionato. Sabato prossimo, infatti, i partenopei sfideranno allo Stadio Patini di Castel di Sangro la sorpresa della Liga dell’anno scorso, ovvero il Girona.

La squadra spagnola, infatti, sarà l’ultimo test prima dell’esordio ufficiale stagione, ovvero di sabato 10 agosto in Coppa Italia contro il Modena di Pierpaolo Bisoli. Anche se, considerando che sono state già disputate ben cinque amichevoli, un primo bilancio di questo precampionato si può sicuramente fare. Proprio su quest’ultimo fronte bisogna segnalare un importante annuncio.

Ciro Troise: “Simeone e Cheddira non hanno convinto Conte”

Come dichiarato da Ciro Troise, corrispondente de ‘Il Corriere della Sera’, ci sono due giocatori che non hanno convinto Antonio Conte. Ecco le parole rilasciate dal giornalista ai microfoni ufficiali di ‘Radio Capri’: “Credo che con il Modena vedremo, bene o male, la squadra titolare vista ieri contro il Brest. Raspadori è il favorito a ricoprire il ruolo di punta centrale, anche perché Simeone e Cheddira non hanno convinto Conte. Su Cheddira bisogna registrare l’interessamento di qualche squadra straniera”.

Il giornalista si è poi soffermato sulla vicenda Osimhen: “Si è inserito anche l’Arsenal, ma il PSG è l’opzione più fattibile. Lukaku? Bisogna vedere quanto aspetterà il Napoli, visto che potrebbe iniziare ad avere l’ansia di restare fuori rosa. Ma il belga vuole ancora giocare con la maglia azzurra”.