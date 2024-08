Calciomercato Napoli, designato il primo obiettivo di Manna: la priorità

Il Napoli lavora senza sosta sul mercato per programmare la prossima stagione, di seguito svelato il primo obiettivo di Manna

Continuano le vittorie del Napoli durante le amichevoli estive, ieri in programma, infatti, la partita degli azzurri dove hanno sfidato il Brest, squadra francese che nello scorso campionato è arrivata terza. La partita si è conclusa 1-0 per la squadra partenopea grazie al bellissimo gol di Giacomo Raspadori, giocatore che sta dimostrando la sua importanza nel possibile undici titolare del nuovo allenatore Antonio Conte.

Nel frattempo, il nuovo ds Giovanni Manna lavora sul mercato senza sosta per programmare la prossima stagione sia per quanto riguarda giocatori in entrata che quelli in uscita. L’obiettivo è quello di regalare una squadra pronta e competitiva per il tecnico leccese. L’intento, di fatto, è quello di riportare in alto nuovamente il Napoli dopo una stagione da dimenticare.

L’argomento più importante durante il precampionato è il costante dubbio sul futuro di Osimhen. Il centravanti sembra essere sul piede d’uscita e la società è in attesa di importanti novità che possono sbloccare il mercato. Per sostituirlo, la squadra partenopea aspetta solo il via libera per poter liberare Romelu Lukaku dal Chelsea, ma non sarà l’unica operazione sul mercato. Infatti, il primo obiettivo di Manna per migliorare la squadra è quello di migliorare il centrocampo e ha puntato gli occhi su Billy Gilmour.

Mercato Napoli, primo obiettivo di Manna è il centrocampista Gilmour

Il giornalista esperto di mercato Gianluca Di Marzio sul suo profilo X ha fatto il punto della situazione sul mercato del Napoli. Infatti, il giornalista ha dichiarato che potrebbero esserci due colpi in entrata, uno di questi è il centrocampista Gilmour, dopo l’uscita di uno tra Gaetano e Cajuste. Di seguito riportata la notizia.

Il mercato di entrata del Napoli è collegato al mercato d’uscita. Infatti, con la vendita di uno tra Gaetano e Cajuste, la squadra di Antonio Conte potrebbe puntare gli occhi su un nome nuovo al centrocampo. La società partenopea ha difatti avanzato una nuova offerta da circa 12 milioni più bonus per il centrocampista del Brighton Billy Gilmour, classe 2001. Giocatore fondamentale per la squadra francese che può giocare davanti alla difesa o anche più avanzato. Nell’ultima stagione ha totalizzato 41 presenze tenendo in considerazione tutte le competizioni e realizzando due assist.

Inoltre, per il ruolo di esterno d’attacco, per la dirigenza degli azzurri il preferito resta David Neres del Benfica, classe 1997. Per portare, però, l’attaccante brasiliano a vestire la maglia del Napoli serve un importante investimento economico.