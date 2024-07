Manna e la questione Osimhen: “Per noi la situazione è chiara”

Le parole di Giovanni Manna al termine di Napoli-Brest: il dirigente ha parlato anche della questione Osimhen

Il Napoli vince anche la quarta amichevole di questo ritiro pre campionato. Contro il Brest finisce 1-0 con la rete di Giacomo Raspadori poco prima della fine del primo tempo. Una rete straordinaria dell’ex Sassuolo, che aggancia un pallone difficile e poi calcia in porta sul secondo palo.

L’attaccante è stato schierato un po’ a sorpresa da Antonio Conte fra i titolari come centravanti, con Cheddira quindi in panchina (è entrato nei minuti finali al posto di Kvaratskhelia). La questione Victor Osimhen continua a tenere banco: l’attaccante è in ritiro ma non ha partecipato nemmeno a questa partita, in attesa di sviluppi sul suo futuro, diviso fra Psg e Premier League.

Di Osimhen ne ha parlato anche il direttore sportivo Giovanni Manna, intervenuto a Radio CRC subito dopo la partita. “La situazione per noi è abbastanza chiara“, ha esordito l’ex dirigente della Juventus. “Victor è un giocatore del Napoli, in questo momento è un po’ in ritardo di condizione“.

Osimhen-Napoli, le parole di Manna: “La squadra viene prima del singolo”

Il Napoli giocherà la prima partita ufficiale contro il Modena, valida per il primo turno di Coppa Italia. Dopodiché, gli azzurri scenderanno in campo una settimana dopo per la prima giornata di campionato contro l’Hellas Verona, anche questa al Maradona.

“Stiamo lavorando su quei calciatori che dovranno partecipare ai primi impegni ufficiali“, ha ancora detto Manna dopo l’amichevole contro il Brest. “La squadra viene prima del singolo e andiamo in questa direzione” è il messaggio finale in risposta alla domanda sulla questione Osimhen.

Il Napoli è al lavoro anche per un equilibrio economico, come spiega il direttore sportivo: “L’annata è complicata per via dell’assenza della Champions, ma vogliamo allestire una squadra con le caratteristiche giuste per soddisfare l’allenatore“. Insomma, il messaggio è chiaro.

Gli azzurri, che per adesso hanno investito una somma importante per Buongiorno, sono pronti a fare altri acquisti per accontentare Conte. Sarà però necessario sfoltire e, soprattutto, risolvere il prima possibile la questione Osimhen, che può aiutare la società a comprare nuovi calciatori.