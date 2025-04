Mittelstadt al Maradona, semplice turista o indizio di mercato? Cosa filtra per l’estate

Maximilian Mittelstadt ha assistito alla partita del Napoli lo scorso weekend, visitando anche la città: semplice giro da turista o indizio di calciomercato? Cosa filtra

Una piacevole sorpresa quella fatta da Maximilian Mittelstadt, terzino sinistro dello Stoccarda, che domenica scorsa era presente allo stadio Maradona per assistere a Napoli-Torino. Il difensore si è potuto godere la festa degli oltre 60mila tifosi venuti per sostenere la squadra, ora capolista in Serie A. Ha potuto assaggiare il clima che si respira in città quando si vince e, soprattutto, quando si sogna.

E magari proprio quest’atmosfera potrebbe averlo convinto a scegliere Napoli per la prossima stagione. In compagnia della sua compagna ha deciso di visitare anche la città, e lei stessa ha pubblicato degli scatti su Instagram scrivendo: “Napoli: un pezzo di casa e un pezzo di cuore”. Un amore nato ancor prima di vestire, eventualmente, la maglia azzurra, tra i vicoli del centro e il lungomare.

Mittelstadt al Napoli, affare in estate? I dettagli

Oltre la visita alla città, si potrebbe nascondere anche un indizio neanche troppo velato sul suo futuro. Il 28enne ha un contratto con lo Stoccarda fino al 2028, ma è nel club già da un paio d’anni e potrebbe voler cambiare aria.

Il suo nome è sul taccuino di Giovanni Manna da un po’ e il rendimento in questa stagione, con 1 gol e ben 10 assist in 40 presenze, lo rendono appetibile per l’estate. Potrebbe diventare un’alternativa a Olivera, tenendo conto che Spinazzola compirà 33 anni a marzo prossimo.

Convocato nel 2024 anche dalla nazionale tedesca, ha disputato gli Europei e il suo Stoccarda ha disputato una stagione onesta in Bundesliga. Un salto di qualità, quello che farebbe nel Napoli, che potrebbe convincerlo subito ad accettare una proposta della società. Sui social si segue con il capitano Di Lorenzo, segno che un contatto con un veterano dello spogliatoio azzurro già c’è.

Di piede mancino, il suo valore di mercato si aggira intorno ai 20 milioni di euro. Una cifra importante, ma non eccessiva, che andrà comunque valutata dal Napoli. Mittelstadt rientra tra i possibili nomi che potrebbero rinforzare il Napoli in vista della prossima stagione e starà ad Antonio Conte e al suo staff capire se si tratterà davvero del profilo migliore su cui puntare le proprie risorse per allungare la rosa e renderla ancora più competitiva.