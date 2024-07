Hermoso, discorso chiuso con il Napoli: spunta l’ipotesi incredibile sul futuro

Con un tweet, il Napoli ha chiuso ogni tipo di discorso per Mario Hermoso, ma per il difensore spagnolo spunta un’ipotesi pazzesca

Il Napoli ritiene di aver messo definitivamente a posto la difesa con gli arrivi di Rafa Marin e Alessandro Buongiorno. Antonio Conte, inoltre, attende il ritorno di Mathias Olivera dalle vacanze.

Sarà lui il braccetto di sinistra titolare della difesa a tre e comporrà, dunque, la difesa insieme a Buongiorno e Amir Rrahmani. Natan ha convinto Conte, un altro difensore verrebbe acquistato soltanto dopo l’uscita di Juan Jesus che farebbe seguito a quella di Leo Ostigard.

Si è parlato tanto del possibile acquisto del Napoli di Mario Hermoso, desiderato da tutti i tifosi partenopei per la sua esperienza e la sua duttilità. Lo spagnolo ha lasciato l’Atletico Madrid a parametro zero lo scorso 30 giugno e attualmente è ancora svincolato. Classe ’95, non è riuscito a trovare l’accordo con alcun club per le sue alte richieste d’ingaggio.

L’inizio della stagione si avvicina ed è chiaro che Hermoso desidera al più presto trovare squadra. Si era parlato molto anche dell’interesse dell’Inter e del Milan, ma l’entourage non ha trovato un accordo. E dunque, spunta un’ipotesi pazzesca per il futuro del difensore spagnolo.

Hermoso, ritorno al passato: spunta l’ipotesi Atletico Madrid

Secondo quanto riferito da ‘TMW’, l’Atletico Madrid può accogliere di nuovo Hermoso nella sua squadra. Dopo il contratto scaduto, infatti, il difensore spagnolo può tornare ‘al passato’. La svolta potrebbe arrivare già nei prossimi giorni per un ritorno che avrebbe del clamoroso, visto che per mesi ha vissuto praticamente da separato in casa.

Non è un misero che Diego Pablo Simeone apprezzi le caratteristiche di Hermoso, che può giocare sia da difensore centrale, sia da terzino sinistro di una difesa a quattro. La scorsa stagione, con i Colchoneros ha collezionato 45 presenze in tutte le competizioni, per un totale di 3.802′, siglando anche 2 gol e 2 assist.

Il Napoli si è, come detto in precedenza, tirato fuori dalla corsa per l’ingaggio del giocatore: “La linea della difesa è stata completata con gli arrivi di Marin e Buongiorno. Il pur bravo Hermoso non fa parte degli obiettivi del Napoli“. E’ stato questo il tweet che ha messo la parola fine a ogni voce di mercato. Oggi è l’Atletico la squadra che sembra in pole per Hermoso, che evidentemente non ha trovato alcun club che soddisfacesse le sue richieste.