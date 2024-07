Osimhen, il piano del Napoli è chiaro: la situazione su Psg e Chelsea

Osimhen, escluso anche oggi per l’amichevole contro l’Egnatia, è in partenza: il piano del Napoli è chiaro, fra Chelsea e Psg.

Victor Osimhen non era presente nemmeno in panchina per l’amichevole di oggi contro l’Egnatia, vinta poi per 4-0 dagli azzurri. La causa dell’esclusione sembra riconducibile, ancora una volta, all’intricata situazione riguardante il suo addio. Il calciatore ha firmato negli scorsi mesi un rinnovo di contratto a cifre molto alte (circa 10 milioni all’anno) con una clausola rescissoria da circa 130 milioni.

I patti sembravano piuttosto chiari: rinnovo utile ad una cessione in questa sessione estiva, ma permettendo ugualmente al Napoli di incassare una considerevole cifra. Le cose, fino ad ora, non sono andate così, vista l’assenza di squadre disposte a pagare questa somma per il calciatore nigeriano.

Osimhen, le ultime dopo l’esclusione contro l’Egnatia

La situazione è quella di un vero e proprio caso, come raccontato anche dall’esperto di mercato Fabrizio Romano. Secondo il giornalista, l’esclusione di stasera sarebbe un segno chiaro del piano di entrambe le parti: Osimhen vuole andare via, il Napoli vuole cederlo e rimpiazzarlo con Lukaku.

La situazione riguardo ai club interessati per lui, però, non si sblocca ancora. Le conversazioni con il Paris Saint Germain sarebbero in stand by da lunedì alle condizioni attuali, mentre il Chelsea gradisce il calciatore, ma ha già chiarito che non pagherà la clausola. Insomma, nulla che sembra davvero vicino a sbloccarsi e lasciar andare il calciatore, ma nessuna delle due parti ha intenzione di ripensarci al momento.

La mossa del Napoli di oggi sembra essere proprio rivolta ad una speranza di cessione e al voler evitare il rischio di infortuni in grado di compromettere l’affare in modo definitivo. Il club azzurro ha avuto una strategia ben chiara dal rinnovo, come chiarito più volte anche dal tecnico Antonio Conte. L’allenatore, infatti, sin dalla sua conferenza stampa di presentazione non ha voluto esprimersi in merito al suo caso, affermando come la società gli avesse chiarito immediatamente l’esistenza di accordi pregressi. Un atteggiamento, quindi, ben diverso rispetto ad altri calciatori come Di Lorenzo e Kvaratskhelia, rispetto a cui l’allenatore si è esposto in prima persona per chiederne la permanenza.

Le prossime settimane saranno decisive per risolvere questa intricata situazione relativa ad Osimhen. La speranza di tutti è che ci sia una maggiore celerità nel definire il tutto ed evitare errori come quelli dell’anno scorso nel ritrovarsi ad affrontare tardivamente diverse situazioni molto spinose, compromettendo la serenità di tutto l’ambiente.