Il ds Manna in conferenza: “Ad oggi con Osimhen siamo coperti! Squadra competitiva per la Champions”

Giovanni Manna, presenta con Giovanni Di Lorenzo in conferenza stampa, ha risposto ad alcune domande rivolte dai giornalisti presenti.

Giovanni Di Lorenzo ha parlato oggi in conferenza stampa ma non era solo di fronte ai giornalisti: insieme a lui, infatti, ha presenziato anche il neo direttore sportivo del Napoli Giovanni Manna. Un modo, a detta dello stesso dirigente, per dimostrare compattezza in un momento importante come il ritiro ma anche delicato come il confronto tra il capitano del Napoli ed il cronisti dopo il caso scoppiato nelle scorse settimane.

Eppure, la presenza di Manna è stata l’occasione per cercare di porgergli qualche domanda, manco a dirlo, sul mercato. Lo stesso ds ha spiegato dall’inizio che la conferenza era rivolta soprattutto a Di Lorenzo ed al chiarimento rispetto a quanto accaduto con il club e la piazza, ma c’è chi è riuscito ad avere qualche piccola risposta.

Manna risponde in conferenza: nel mirino il mercato

“Io sono qui per dare un segnale di unità, per farvi capire che siamo tutti una cosa sola. Detto questo, in rosa abbiamo Osimhen, Simeone e Cheddira, in questo momento siamo coperti. Ripeto, ci sono 30 giorni di mercato e faremo le nostre valutazioni”, le parole alla domanda sul futuro attaccante del Napoli. Dichiarazioni che sembrano quanto meno strategiche, considerando la trattativa che c’è per la cessione del nigeriano con il Paris Saint Germain.

“Il mercato spesso è fatto di opportunità, quando si presentano bisogna decidere se si colgono o meno. Il mercato chiude il 30 agosto, siamo tranquilli. Abbiamo una squadra competitiva per cercare di raggiungere i nostri obiettivi. Costruire e ripartire per la Champions. Siamo consci della nostra forza”, ha ancora detto il direttore sportivo. Insomma, un paio di risposte in grado di distendere gli animi ma anche un segnale per tutti i tifosi: il mercato è ancora lungo.