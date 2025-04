Santiago Castro al Napoli: tutta la verità sulla trattativa

Il Napoli è alla ricerca di un nuovo attaccante come vice Lukaku per la prossima stagione: tutto su Santiago Castro

Per disputare una stagione con le coppe internazionali ed una rosa all’altezza per fra fronte a tutte le competizioni, il Napoli del prossimo anno dovrà aumentare il livello del reparto offensivo.

Ci potrebbero essere delle novità. Lukaku rimarrà al centro del progetto azzurro, mentre attenzione al futuro di Simeone e Raspadori, che potrebbe essere lontano da Napoli. Per tale ragione, servirà un nuovo bomber.

Tra gli attaccanti seguiti da Giovanni Manna ci sarebbe il giovane argentino Santiago Castro, prossimo avversario azzurro in vista del monday night Bologna-Napoli.

L’intermediario di Santiago Castro: “Napoli? Bisogna chiedere al procuratore”

Nel corso della puntata odierna Salite sulla giostra a Stile Tv, è intervenuto l’intermediario Gustavo Ghezzi che ha lavorato al passaggio in Serie A di Santiago Castro. In occasione della chiacchierata, si è parlato del ragazzo, ma soprattutto dell’interesse del club azzurro in merito al giovane 2004.

Alla domanda diretta, se si fosse già parlato di una trattativa con il Napoli, Ghezzi smentisce:

“Non abbiamo parlato, ho fatto il trasferimento con il procuratore. Bisogna chiederlo a lui. Logicamente Castro è un giocatore giovane, importante, chiamato in Nazionale”

Nei giorni scorsi, in una storia pubblicata dall’attaccante del Bologna, è apparso un quadretto di Maradona con la maglia del Napoli. L’intermediario non ci vede nessun messaggio criptico sul futuro del ragazzo e aggiunge:

“Per noi argentini, Napoli, Maradona, Lavezzi, Higuain, sono importanti. Diciamo che il Napoli è la nostra seconda squadra per noi argentini”.

Santiago Castro, i numeri della stagione 2024-25

Castro è sbarcato in Italia nel mercato invernale del 2024, quando sulla panchina del Bologna era seduto ancora Thiago Motta. L’argentino ha esordito proprio con l’ex allenatore della Juventus, ma ha giocato poche partite per via di una condizione atletica non formidabile, come suggerito proprio dall’intermediario Ghezzi.

Il giovane bomber, però, si è ritagliato uno spazio importante con Italiano e dopo aver svolto tutto il ritiro estivo con i compagni di squadra. Infatti, Castro ha segnato 8 gol in campionato in questa stagione ed è una pedina importantissima per il mister. Non è un caso che alcune big di Serie A abbiano messo nel proprio mirino l’ex Velez Sarsfield, nonostante la sua giovanissima età.

Si tratta di una seconda punta, che può talvolta ricoprire il ruolo da centravanti, ma si troverebbe sicuramente più a suo agio assieme ad un compagno che dia un riferimento costante in area di rigore. In altre parole, deve girare attorno ad un centravanti.

