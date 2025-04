Conte, destino intrecciato con De Zerbi! Perché è possibile un suo ritorno in Italia

Il destino di Antonio Conte e Roberto De Zerbi potrebbe realmente intrecciarsi: ecco perché il ritorno dell’allenatore italiano in Serie A è davvero possibile

Il calciomercato non dorme mai, e gli ultimi aggiornamenti sulle panchine di Serie A stanno tenendo tutti col fiato sospeso. Le grandi squadre sono pronte a cambiare guida tecnica, e i nomi che circolano sono di quelli che fanno tremare i polsi: Roberto De Zerbi potrebbe tornare in Italia, mentre Antonio Conte è al centro di un intreccio che coinvolge Napoli, Milan e persino Juventus.

Il mercato degli allenatori in Serie A è un effetto domino. Secondo Tuttosport, il Napoli potrebbe essere il primo tassello a cadere: Antonio Conte, attualmente alla guida degli azzurri, è sotto contratto fino al 2027, ma le sirene di altre big potrebbero farlo vacillare.

La Juventus, dove ha scritto pagine di storia, lo accoglierebbe a braccia aperte, mentre il Milan ci pensa sul serio dopo una stagione altalenante. E poi c’è Roberto De Zerbi, l’enfant prodige del calcio italiano, che dopo aver incantato la Premier League col Brighton potrebbe tornare a casa. Insomma, le panchine di Serie A sono un rebus. Non è un caso che i tifosi, da Torino a Milano passando per Napoli, stiano già sognando in grande.

De Zerbi a Napoli: un ritorno possibile?

Roberto De Zerbi di nuovo in Serie A? L’idea fa gola a molti, e il Napoli potrebbe essere la destinazione perfetta. Dopo aver lasciato il Brighton nel 2024, De Zerbi è stato accostato a diversi club europei, ma l’Italia sembra chiamarlo a gran voce.

Tuttosport lo indica come una pista concreta per gli azzurri, soprattutto se Conte dovesse fare le valigie. De Zerbi porterebbe con sé un calcio spumeggiante, fatto di possesso e coraggio, che ha fatto innamorare i tifosi inglesi e che potrebbe accendere il Maradona.

Certo, il Napoli dovrebbe battere la concorrenza. Si parla di un interesse anche da parte di Roma e Fiorentina, ma la suggestione partenopea ha quel sapore di casa che potrebbe fare la differenza.

Antonio Conte: anche il Milan in corsa

Sempre secondo Tuttosport, le porte rossonere sarebbero spalancate per il tecnico salentino, nonostante la bocciatura dello scorso anno, quando Zlatan Ibrahimovic, disse che serviva “un allenatore, non un manager”. Parole che avevano fatto storcere il naso a Conte e a tanti tifosi milanisti, ma che potrebbero essere dimenticate se il nuovo direttore sportivo fosse Fabio Paratici.

I due hanno un passato insieme, tra Juventus e Tottenham, e la loro intesa potrebbe essere la chiave per convincere Conte a mettere da parte la sua juventinità. E se l’affare non dovesse andare in porto, De Zerbi resta lì, come un’ombra affascinante pronta a subentrare.

In conclusione, il calciomercato delle panchine di Serie A è un puzzle che si sta componendo davanti ai nostri occhi. Antonio Conte e Roberto De Zerbi sono i protagonisti di un intreccio che coinvolge Napoli, Milan e Juventus, con altre big pronte a inserirsi. Chi avrà l’ultima parola?

Last Updated on 1 Apr 2025 – 12:12 by Claudio Mancini