Strigliata all’intervallo di Napoli-Milan: “Nessuno qui è Messi”

È accaduto durante l’intervallo di Napoli-Milan, nel tunnel degli spogliatoi: la strigliata al compagno di squadra

Quante volte nei campi di provincia o nelle partite con gli amici abbiamo sentito gridare “Non sei né Messi, né Cristiano Ronaldo”. Ebbene, è successo anche in Serie A, precisamente allo stadio Maradona. Non uno stadio qualsiasi.

Dopo il primo tempo da incubo del Milan a Napoli, i giocatori rossoneri sono rientrati tardi dagli spogliatoi per sistemare tutto quello che non andava. Un primo tempo completamente regalato agli azzurri che ha permesso alla squadra di Conte di aggiudicarsi i tre punti. Fondamentale, poi, la parata su rigore di Alex Meret sul tiro di Gimenez.

Ad ogni modo, poco prima di rientrare in campo, le telecamere hanno pizzicato Walker sgridare Joao Felix, impalpabile per tutti i suoi 55 minuti.

Joao Felix richiamato da Walker: “Devi passarla”

Le telecamere di DAZN hanno ripreso un momento particolare del match, quando al rientro dagli spogliatoi, i giocatori del Milan si apprestavano a fare il proprio ingresso sul terreno di gioco. Tra battute e ultimi consigli, Walker ha provato a scuotere il suo compagno di squadra Joao Felix:

“Basta passare la palla, non abbiamo Messi. Nessuno è Messi qui. Passa la palla!”

Il consiglio dell’esperto terzino inglese non è bastato. Joao Felix ha toccato appena 20 palloni in totale, sparendo completamente dal gioco anche in quei pochi minuti concessi da Sergio Conceicao nel secondo tempo. Presto, il mister l’ha tolto dal campo per Chukwueze. Gli ingressi di Leao e del centrocampista nigeriano hanno dato nuova verve al Milan, che in effetti si è reso molto più pericoloso sul finale di gara.

In ogni caso, Joao Felix sta vivendo l’ennesimo periodo difficile della sua carriera. Anche la Serie A, evidentemente, è troppo grande per lui. A sua discolpa, va detto che il club rossonero sta attraversando un momento negativo e la società è sotto accusa. A partire dal proprietario fino ai dirigenti. Non è un caso che Antonio Conte sia uno dei preferiti al momento per sostituire il mister portoghese a partire dal 1 luglio.

Stando alle ultime indiscrezioni di mercato, la società non sembra contenta dell’apporto dell’attaccante prelevato in prestito dal Chelsea. Joao tornerà a fine stagione in Inghilterra, per poi ripartire altrove e cercare una nuova casa. Con la speranza di ritornare a brillare come ai tempi del Benfica.

Last Updated on 1 Apr 2025 – 14:37 by Leonardo Zullo