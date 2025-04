McTominay, le condizioni verso Bologna-Napoli: cosa filtra sul centrocampista

Scott McTominay ha saltato la partita con il Milan per influenza, ecco cosa filtra sul centrocampista in vista del big match contro il Bologna

Un forfait dell’ultimo minuto, che ha fatto venire il mal di testa ad Antonio Conte, per sua stessa ammissione ai microfoni di DAZN. L’assenza di Scott McTominay contro il Milan ha stravolto la formazione del Napoli, che sarebbe dovuto scendere in campo con un 4-4-2, senza sfruttare Neres dal primo minuto, con Raspadori al fianco di Lukaku e con Anguissa dalla panchina.

L’emergenza per l’influenza dello scozzese, invece, ha costretto a far cambiare il piano tattico a Conte, che è ritornato al 4-3-3 rischiando sia il brasiliano, che il camerunense, non ancora in perfetta condizione. Il risultato ha dato comunque ragione al tecnico leccese, che è tornato a vincere e lo ha fatto mantenendo così la scia dell’Inter, ancora a +3 in classifica a otto giornate dalla fine del campionato.

McTominay verso Bologna: le condizioni del centrocampista

Non dovrebbero, invece, esserci problemi per la trasferta di Bologna di lunedì prossimo, 7 aprile. McTominay sta smaltendo l’influenza e tornerà a disposizione di Conte per gli allenamenti. Mancano ancora 6 giorni al match del Dall’Ara e lo scozzese sarà regolarmente in campo. A quel punto toccherà al mister del Napoli decidere come affrontare i rossoblu, se nuovamente con il 4-3-3 facendo accomodare in panchina Gilmour (o magari Lobotka, non uscito al meglio dalla sfida con il Milan) e Raspadori, o se puntare sul 4-4-2 e rinunciare a Neres.

Dubbi che verranno sciolti nei prossimi giorni, anche in base alle condizioni dei giocatori. Conte, infatti, è stato chiaro: gioca chi merita e chi sta bene. Quelli più indietro devono spingere sull’acceleratore e recuperare in fretta, perché si è entrati nel rush finale e ogni giocata pesa come un macigno. L’Inter può essere raggiunta, specie per il suo calendario fitto, ma non si dovranno più commettere errori, specie in trasferta, dove il Napoli non vince da gennaio.