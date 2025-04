Lukaku, nessuno come lui in Serie A: dato storico per l’attaccante del Napoli

Dato super per Romelu Lukaku, nessuno come lui in tutta la Serie A: qual è il record dell’attaccante del Napoli

Romelu Lukaku non è solo un colosso in campo, ma anche un re delle statistiche. L’attaccante del Napoli si è preso la corona di una classifica che fa girare la testa: tra i giocatori attualmente in Serie A, nessuno vanta più gol in carriera di lui. Con 400 reti all’attivo, il belga guarda tutti dall’alto, e non è una sorpresa per chi lo ha visto segnare a raffica in mezza Europa.

Il centravanti del Napoli stacca di oltre 140 reti il secondo in classifica, Alexis Sánchez, fermo a 259. Non è solo una questione di numeri: è il simbolo di una carriera che ha toccato Belgio, Inghilterra, Italia e che ora brilla sotto il Vesuvio.

Romelu Lukaku guida con 400 gol, seguito da Alexis Sánchez (259), Mehdi Taremi (254), Henrikh Mkhitaryan (213) e Mario Balotelli (209). Più giù troviamo Christian Gytkjær (208), Lautaro Martínez (206), Paulo Dybala (199), Pedro (195) e Marko Arnautović (180).

È una lista che mescola veterani, talenti in ascesa e sorprese, ma Lukaku svetta come un faro. Anche a Napoli non ha perso tempo a lasciare il segno. Già al debutto contro il Parma, ha timbrato il cartellino con un gol in extremis, dando il via a una stagione che i tifosi sperano sia da scudetto. Ad oggi, in Serie A, ha messo a segno 11 gol e 9 assist in 30 partite, contribuendo direttamente a un gol ogni partita e mezza. Numeri che fanno impressione. Lukaku sta dimostrando che i grandi bomber non si fermano mai, e il suo record di 400 gol è solo un altro capitolo di una storia ancora tutta da scrivere.