Centro sportivo Napoli, spunta nuova location: “Terreno subito edificabile”

Aurelio De Laurentiis sta cercando la nuova casa per il suo Napoli: ecco la location per il centro sportivo, il sindaco apre alla costruzione

Dopo l’ispezione a Bagnoli, poi a Castel Volturno e Monterusciello, arrivano nuove ipotesi per il futuro centro sportivo azzurro. Infatti, il sindaco Raffele De Leonardis ha parlato ai microfoni di radio CRC della possibilità di vedere a Qualiano il centro sportivo del Napoli.

Secondo il primo cittadino del comune della zona di Napoli Nord, l’intera area si presterebbe alla costruzione di campi da calcio e strutture che farebbero ad hoc per il club partenopeo:

“Qualiano è da un anno e mezzo all’interno dei pensieri e scelte della SSC Napoli. Anche perché noi abbiamo approvato un Piano Urbanistico in cui, nella zona dello stadio, abbiamo definito destinazioni idonee a questo tipo di attività: centro direzionale, turistico-alberghiero e le zone per le attrezzature polisportive. Poi penso che ci siano anche altre zone mono proprietarie che penso il Presidente e il proprio staff di tecnici stiano valutando”

Il sindaco De Leonardi aggiunge:

“I terreni individuati non sono comunali. Ad ogni modo credo che questi terreni avrebbero, con qualche accorgimento, la destinazione d’uso necessaria”

Sullo spazio a disposizione per un centro sportivo e sull’inizio dei lavori, poi, commenta:

“Lo spazio ci sarebbe e si tratta di terreni edificabili da subito. Qualiano ha 7 km quadrati di territorio, di cui solo 3 urbanizzati. Quindi ci sono tutte le potenzialità. Prima pietra a settembre? Io posso solamente augurarmelo, le potenzialità ci sarebbero. Sarebbe un’occasione troppo grande per il nostro Comune, mi metterei io a scrivere le delibere per iniziare il prima possibile”

Last Updated on 1 Apr 2025 – 13:59 by Leonardo Zullo