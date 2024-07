Calciomercato Napoli, sprint di Manna per il doppio colpo: la situazione

Calciomercato Napoli, pronto un incredibile doppio colpo: Manna vuole regalare altri due acquisti di assoluto spessore.

Il Napoli prosegue a programmare un calciomercato decisamente scoppiettante. Il club azzurro ha chiuso già tre colpi in entrata con Rafa Marin, Spinazzola e Buongiorno, ma potrebbe chiudere altri acquisti nel momento in cui verranno piazzati altri calciatori sul mercato. Saranno così da seguire le prossime settimane, dato che sembra davvero ad un passo dalla chiusura la doppia cessione di Ostigard al Rennes e Lindstrom all’Everton.

Per il reparto di centrocampo, invece, manca ancora una trattativa davvero ad un passo dalla definizione. Sono ore calde, comunque, per il trasferimento di Gaetano al Cagliari e nelle ultime ore si è registrato un sondaggio della Fiorentina per Cajuste. Queste uscite sono fondamentali perchè Manna ha già pronti i calciatori pronti a rimpiazzarli.

Calciomercato Napoli, possibile doppio colpo Brescianini-Gilmour

Secondo quanto riporta il Corriere dello Sport, i prossimi due colpi in entrata potrebbero essere Marco Brescianini dal Frosinone e Billy Gilmour dal Brighton. Sono due obiettivi concreti di Manna e potrebbero arrivare una volta concluse due uscite nel reparto.

Per quanto riguarda Gilmour, il Napoli avrebbe già effettuato un’offerta intorno agli 8 milioni di sterline (10 milioni di euro), rifiutata dal club inglese. L’affare viaggerebbe, comunque, molto spedito, visto anche un contratto in scadenza nel 2026. Per Brescianini, l’operazione potrebbe chiudersi sui 12 milioni. Si tratta di un calciatore particolarmente stimato da Manna, sin dai tempi della Juve. Sarà quindi da seguire con grande interesse il fronte riguardante le uscite nel reparto perchè l’intenzione del nuovo direttore dell’area sportiva azzurra potrebbe essere davvero quella di regalare non uno, ma ben due colpi di spessore nel reparto.

Sono due calciatori con caratteristiche diverse, ma entrambi davvero funzionali al gioco di Antonio Conte. Marco Brescianini è infatti un giocatore molto duttile, in grado di giocare come mezzala, in un centrocampo a due o anche come trequartista in un 3-4-2-1. Billy Gilmour, invece, sembra avere le sembianze di quel vice Lobotka tanto reclamato in casa Napoli da oramai tre anni e potrebbe essere un’alternativa davvero utile anche in prospettiva. Dipende però tutto dalle cessioni: senza di quelle nessuno dei due colpi potrà sbloccarsi. Bisognerà quindi attendere che quantomeno il Cagliari effettui un’offerta soddisfacente per assicurarsi Gianluca Gaetano a titolo definitivo, situazione in cui al momento manca l’accordo sulla cifra dell’affare fra il Napoli e il club sardo.