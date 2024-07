Cajuste lascia il Napoli e resta in Serie A? Trattativa a sorpresa

Trattativa a sorpresa per quanto riguarda Jens Cajuste: il giocatore potrebbe lasciare il Napoli restando in Serie A.

Il Napoli continua a lavorare sulle uscire dopo un inizio di calciomercato frenetico sul piano delle entrate. In ogni reparto, ci sono calciatori in attesa della cessione e pronti ad essere rimpiazzati da nuovi arrivi. Nelle prossime ore si attendono le ufficialità delle operazione che porteranno Leo Ostigard al Rennes e Jesper Lindstrom all’Everton: i due non si sono nemmeno presentati a Castel di Sangro, segno di una cessione oramai imminente. Le prossime settimane sicuramente porteranno anche altre operazioni simili.

Dopo difesa e attacco, infatti, anche a centrocampo si dovrà fare almeno un’operazione in uscita. I possibili calciatori a lasciare potrebbero essere Gianluca Gaetano e Jens Cajuste. Per il primo, è forte l’interesse del Cagliari, disposto a prelevarlo a titolo definitivo dopo il prestito nella seconda parte dello scorso campionato. Novità anche sul centrocampista svedese.

Cajuste, spunta la Fiorentina: la situazione

Secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio, infatti, su Cajuste sarebbe piombata la Fiorentina. Il club viola avrebbe effettuato un sondaggio con il Napoli per capire la possibile formula dell’operazione. In merito, non ci sarebbe ancora accordo: il Napoli spinge per un trasferimento a titolo definitivo, mentre il club toscano lo vorrebbe solo in prestito.

Si tratterebbe, al momento, comunque di una pista non troppo calda, visto che la priorità per il centrocampo della Fiorentina resterebbe sempre Sandi Lovric dell’Udinese. Il Napoli, d’altro canto, nel caso in cui dovesse chiudere sia quest’operazione, che quella di Gaetano, potrebbe a quel punto spingere anche per la combo in entrata composta da Brescianini dal Frosinone e Gilmour dal Brighton. Ne uscirebbe fuori un reparto davvero rinforzato nelle alternative, nonostante il doloroso addio a parametro 0 di Piotr Zielinski.

L’uscita, comunque, più imminente rimane quella di Gaetano, per cui la trattativa sarebbe già ben avviata. Il problema resta la mancata intesa sulla cifra del cartellino, ma i prossimi giorni potrebbero portare un’accelerata al riguardo. Per Cajuste, invece, la mancanza di una vera e propria offerta non lascia presagire al momento un addio imminente. Potrebbe, quindi, essergli data anche un’altra chance dopo una prima stagione al Napoli non molto positiva. In questa nefasta annata, lo svedese ha racimolato 26 presenze in campionato, di cui 11 da titolare, con 2 assist all’attivo. Il suo ruolo è stato, principalmente, quello di tappare i buchi creati dalle frequenti assenze dei titolari del reparto.