Napoli, cambia il futuro di Cheddira: l’annuncio dell’agente

L’annuncio dell’agente di Walid Cheddira cambia il suo futuro: per il Napoli è l’ennesimo colpo di scena del mercato

Walid Cheddira si è messo in gran bella mostra nel ritiro di Dimaro Folgarida. Il Napoli in dieci giorni ha potuto valutarlo da vicino dopo il prestito al Frosinone e il giocatore ha giocato bene anche nelle amichevoli. Uno scenario che ha portato Antonio Conte a prendere una decisione forte sul futuro del centravanti marocchino.

Il Napoli dovrebbe cedere, oltre a Osimhen, anche Giovanni Simeone. Sull’argentino c’è forte la Lazio, alla ricerca di un sostituto valido dopo la cessione di Ciro Immobile al Besiktas. Dunque, ai partenopei servirebbe un attaccante in più in rosa oltre a Lukaku e potrebbe essere proprio Cheddira.

L’agente di Cheddira: “Il Napoli ha deciso di puntare su di lui”

Bruno Di Napoli, agente di Cheddira, ha parlato ai microfoni di Sportitalia: “Walid è entusiasta delle offerte ricevute, ma non ci sono trattative con nessun club e proverà a giocarsi le sue carte con Conte”. Insomma, non è ancora chiaro cosa succederà con il centravanti marocchino, che vorrebbe continuare la sua avventura al Napoli.

Non è ancora chiaro se Conte si sia convinto di puntare su Cheddira, molto dipenderà anche dalle prossime amichevoli e dal ritiro di Castel di Sangro, dove si entrerà un po’ più nel vivo. Il Napoli, inoltre, dovrà prendere una decisione anche in merito al futuro di Gio Simeone, che al momento non ha ricevuto offerte concrete.